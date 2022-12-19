В Євросоюзі таки погодились на обмеження ціни на газ

Міністри енергетики ЄС таки погодили обмеження ціни на газ, передає Голос Америки. Цим кроком Захід прагне захистити європейських споживачів від різкого зростання цін на блакитне паливо через російське вторгненням в Україну.

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Цю формулу запровадила Чехія, як наразі головує в ЕС, сподіваючись полегшити для європейських країн можливість досягнути домовленості про нове обмеження ціни на газ. Дискусії міністрів енергетики ЄС в Брюсселі передувало кілька місяців обговорень.

Проект передбачає обмеження ціни на рівні €180 за мВт годину голландського TTF впродовж трьох днів. Раніше пропонувався вищий ліміт – на рівні €275 за мВт годину. Проти вищого ліміту виступили Бельгія, Польща та Греція.

Загалом проти введення обмеження раніше виступали Німеччина, Нідерланди та Австрія, через побоювання, що такі дії можуть дестабілізувати ринок газу. Представництво Польщі в ЄС домовленість привітало.

Нагадаємо, ще тиждень тому країни Євросоюзу не могли дійти згоди щодо встановлення максимальної біржової ціни на природній газ.