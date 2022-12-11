Група з 12 країн ЄС виступає за зниження максимальної ціни на газ

Країни Євросоюзу не можуть дійти згоди щодо встановлення максимальної біржової ціни на природній газ, тому що 12 держав-членів наполягають на значному зменшенні рівня. Про це повідомляє Bloomberg.

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Серед країн, що виступають за зниження рівня максимальної ціни, — Бельгія, Греція, Італія та Польща. Калці з 12 країн буде достатньо щоб блокувати будь-яке рішення щодо цього питання.

Наразі пропонується, що інструмент використовуватиметься лише в тому випадку, якщо ф'ючерси на нідерландському хабі TTF перевищують 275 євро протягом двох тижнів, а розрив між цінами на TTF та скраплений природний газ перевищує 58 євро протягом 10 торгових днів.

Однак, навіть у розпал кризи влітку ціна не утримувалася вище за цей рівень протягом двох тижнів, що говорить про те, що інструмент не був би активований, якби він був на місці тоді. Це змусило кількох спостерігачів за ринком поставити питання, наскільки потужним може бути насправді. Ціни на газ завершили день зростанням.

Уряд Чехії, яка головує в ЄС, у грудні запропонував знизити граничну ціну до 220 євро, а різницю між ЄС і світовими ринками до 35 євро.

Проте, група з 12 країн спільною заявою підкреслила, що рівні 220 і 35 євро неприйнятні і їх необхідно значно знизити.

В той же час деякі інші держави зазначають, що механізм повинен забезпечити, щоб ціни в регіоні залишалися конкурентоспроможними на світових ринках, оскільки Європа шукає альтернативні постачання.

Нагадаємо, "Газпром" знижував поставки газу до Європи все літо, таким чином намагаючись шантажувати країни ЄС, котрі підтримують Україну у війні. Однак через такі дії частка Росії на газовому ринку ЄСвпала з 40% до 9%. ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу,накопичити в газосховищах великі об'єми блакитного паливата підготуватись до зими.

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