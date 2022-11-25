Країни ЄС виключають російський газ зі спільних закупівель

Міністри енергетики країн Євросоюз за підсумками переговорів домовилися про виключення російського газу з контрактів на спільну закупівлю енергоносія. Про це повідомила пресслужба Рали ЄС.

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Рішення включили до регламенту Ради щодо подальших тимчасових надзвичайних заходів для стримування високих цін на енергоносії та підвищення безпеки постачання.

"ЄС уже встиг заповнити сховища газу, щоб забезпечити постачання на цю зиму. Сьогодні ми зробили важливий крок для забезпечення поставок і на наступну зиму. Надзвичайні заходи допоможуть нам використати силу та переваги нашого спільного ринку та спільно забезпечити достатні постачання газу на наступний рік", — зазначив міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

Нові правила також розширюють заходи, які дозволяють державам-членам вимагати солідарності від інших союзників по ЄС на випадки, коли вони не можуть забезпечити критичні обсяги газу, необхідні для їхньої електроенергетичної системи.

Особливо це стосується країн, що мають СПГ-термінали. Постанова встановлює низку правил для спільного використання газу на випадок надзвичайної ситуації.

Крім того, Євросоюз планує запровадити граничну ціну на природний газ через побоювання, що Росія знижуватиме поставки.

Однак, інструмент використовуватиметься лише в тому випадку, якщо ф'ючерси на нідерландському хабі TTF перевищують 275 євро протягом двох тижнів, а розрив між цінами на TTF та скраплений природний газ перевищує 58 євро протягом 10 торгових днів.

При цьому у розпал кризи влітку ціна не утримувалася вище за цей рівень протягом двох тижнів. Це говорить про те, що інструмент не був би активований, якби його застосували б тоді.

Нагадаємо, "Газпром" знижував поставки газу до Європи все літо, таким чином намагаючись шантажувати країни ЄС, котрі підтримують Україну у війні. Однак через такі дії частка Росії на газовому ринку ЄСвпала з 40% до 9%. ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу,накопичити в газосховищах великі об'єми блакитного паливата підготуватись до зими.

Джерело фото: ua.depositphotos.com