Ціни на газ в Європі падають через зусилля країн ЄС по послабленню кризи

Ціни на природний газ в Європі падають через зусилля країн Європейського Союзу з послаблення наслідків енергетичної кризи. Про це пише Bloomberg.

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"Європейські ф'ючерси на природний газ знову впали до найнижчого рівня майже за два місяці, оскільки країни активізували зусилля щодо пом'якшення енергетичної кризи, оскільки до початку опалювального сезону залишилося менше двох тижнів", - пише Bloomberg.

Видання зазначає, що базові ціни на газ впали на 8,8% у понеділок(19 вересня, - Delo.ua), продовживши падіння минулого тижня. Німеччина, Великобританія та інші країни планують витратити мільярди, щоб послабити свою залежність від російського імпорту, врятувати місцеві енергетичні компанії та обмежити ціни, щоб зменшити тиск на підприємства та домогосподарства.

"Ситуація на європейських енергетичних ринках почала покращуватися за останні три тижні в міру того, як формувалися політичні заходи і з'являлося все більше свідчень реакції попиту, викликаної цінами", - йдеться у замітці аналітиків Timera Energy у 19 вересня.

Обговорення пропозицій Європейської комісії щодо зменшення впливу кризи продовжуються і мають бути схвалені державами-членами. У плани входить залучення 140 мільярдів євро шляхом підвищення податків на енергетичні компанії, обов'язкового обмеження використання електроенергії у години пік та збільшення ліквідності.

Високий рівень постачання зрідженого природного газу також тисне на ціни, оскільки нещодавно запущений термінал ЗПГ в Емсхейвені(Нідерланди) підвищує спроможність Європи імпортувати скраплений газ.

"Рішення Німеччини в п'ятницю захопити контроль над німецьким нафтопереробним заводом російської компанії ПАТ "Роснєфть" розглядається як перший крок у капітальному ремонті, який може дати Берліну більший контроль над енергетичним сектором найбільшої економіки Європи. Уряд також веде переговори про націоналізацію найбільших імпортерів газу Німеччини, зокрема Uniper SE та VNG AG, повідомляють джерела, знайомі з перебігом переговорів", - пише видання.

Водночас Великобританія розробляє план, який може вдвічі знизити тарифи на електроенергію для багатьох підприємств у рамках пакета підтримки у розмірі 40 мільярдів фунтів стерлінгів (46 мільярдів доларів), який завершує працю новий прем'єр-міністр Ліз Трасс. За словами міністра фінансів Брюно Ле Мера, Франція хоче обмежити зростання цін на енергію для домашніх господарств, що коштуватиме уряду 16 мільярдів євро 2023 року.

Ефективність цих заходів буде перевірена, коли в Європі розпочнеться зимовий сезон, і трейдери зосередяться на рівні зберігання газу. За даними Gas Infrastructure Europe, європейські запаси заповнені приблизно на 86%, що трохи перевищує середній показник за п'ять років.

Попри зниження в останні тижні, ціни на газ, як і раніше, більш ніж у сім разів вищі за середні для цього часу року, що посилює інфляцію і ставить економіку на межу рецесії. Очікується, що попит поступово зростатиме напередодні початку опалювального сезону 1 жовтня.

Нагадаємо, ціни на газ на Нідерландському хабі TTF в понеділок, 19 вересня опустились нижче 1800 доларів за тисячу кубічних метрів

3 вересня Росія продовжила зупинку газопроводу "Північний потік-1", через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Путін вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.

Тим часом країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, головним чином за рахунок імпорту скрапленого газу з США, трубопровідного газу з Норвегії, а також збільшення поставок з Північної Африки.

10 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підготувалася до припинення поставок російського газу.