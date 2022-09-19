Цены на газ в Европе падают из-за усилий стран ЕС по ослаблению кризиса

Цены на природный газ в Европе падают из-за усилий стран Европейского Союза по ослаблению последствий энергетического кризиса. Об этом пишет Bloomberg.

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"Европейские фьючерсы на природный газ снова упали до самого низкого уровня почти за два месяца, поскольку страны активизировали усилия по смягчению энергетического кризиса, поскольку до начала отопительного сезона осталось менее двух недель", - пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что базовые цены на газ упали на 8,8% в понедельник (19 сентября - Delo.ua), продолжив падение на прошлой неделе. Германия, Великобритания и другие страны планируют потратить миллиарды, чтобы ослабить свою зависимость от российского импорта, спасти местные энергетические компании и ограничить цены, чтобы снизить давление на предприятия и домохозяйства.

"Ситуация на европейских энергетических рынках начала улучшаться за последние три недели по мере того, как формировались политические меры и появлялось все больше свидетельств реакции спроса, вызванной ценами", – говорится в заметке аналитиков Timera Energy в 19 сентября.

Обсуждения предложений Европейской комиссии по уменьшению влияния кризиса продолжаются и должны быть одобрены государствами-членами. В планы входит привлечение 140 миллиардов евро путем повышения налогов на энергетические компании, обязательного ограничения использования электроэнергии в часы пик и увеличения ликвидности.

Высокий уровень поставки сжиженного природного газа также оказывает давление на цены, поскольку недавно запущенный терминал СПГ в Эмсхейвене (Нидерланды) повышает способность Европы импортировать сжиженный газ.

"Решение Германии в пятницу захватить контроль над немецким нефтеперерабатывающим заводом российской компании ПАО "Роснефть" рассматривается как первый шаг в капитальном ремонте, который может дать Берлину больший контроль над энергетическим сектором крупнейшей экономики Европы. Правительство также ведет переговоры о национализации крупнейших импортеров газа в Германию", в частности, Uniper SE и VNG AG, сообщают источники, знакомые с ходом переговоров", - пишет издание.

В то же время, Великобритания разрабатывает план, который может вдвое снизить тарифы на электроэнергию для многих предприятий в рамках пакета поддержки в размере 40 миллиардов фунтов стерлингов (46 миллиардов долларов), который завершает работу новый премьер-министр Лиз Трасс. По словам министра финансов Брюно Ле Мера, Франция хочет ограничить рост цен на энергию для домашних хозяйств, что обойдется правительству в 16 миллиардов евро в 2023 году.

Эффективность этих мер будет проверена, когда в Европе начнется зимний сезон, и трейдеры сосредоточатся на уровне хранения газа. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские запасы заполнены примерно на 86%, что несколько превышает средний показатель за пять лет.

Несмотря на снижение в последние недели, цены на газ по-прежнему более чем в семь раз выше среднего для этого времени года, что усиливает инфляцию и ставит экономику на грань рецессии. Ожидается, что спрос будет постепенно расти накануне начала отопительного сезона 1 октября.

Напомним, цены на газ на Нидерландском хабе TTF в понедельник, 19 сентября, опустились ниже 1800 долларов за тысячу кубических метров.

3 сентября Россия продолжила остановку газопровода "Северный поток-1", из-за якобы утечки масла на газоперекачивающем агрегате.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Путин уже не сможет давить на европейский газовый рынок .

Между тем, странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, главным образом за счет импорта сжиженного газа из США, трубопроводного газа из Норвегии, а также увеличения поставок из Северной Африки.

10 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия подготовилась к прекращению поставок российского газа.