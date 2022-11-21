Катар підписав з Китаєм довгостроковий контракт на постачання газу

QatarEnergy підписала 27-річну угоду про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) китайській компанії Sinopec. Це найдовша угода щодо ЗПГ, оскільки волатильність ринків спонукає покупців укладати довгострокові угоди.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що після вторгнення Росії в Україну в лютому конкуренція за ЗПГ стала гострою, зокрема Європі потрібні величезні обсяги, щоб допомогти замінити російський трубопровідний газ, який раніше становив майже 40% імпорту континенту.

"Сьогодні є важливою віхою для першої угоди купівлі-продажу (SPA) для проекту North Field East, це 4 мільйони тонн на 27 років для Sinopec з Китаю", — сказав керівник QatarEnergy Саад аль-Каабі.

"Це означає, що довгострокові угоди є важливими як для продавця, так і для покупця", — зазначив він

Північне родовище є частиною найбільшого в світі газового родовища, яке Катар ділить з Іраном, який називає свою частку Південним Парсом.

На початку цього року компанія QatarEnergy підписала п’ять угод щодо Північного родовища Схід (NFE), першого та більшого з двофазного плану розширення Північного родовища, який включає шість ланцюгів зрідженого газу, які збільшать потужність Катару до 126 мільйонів тонн на рік до 2027 року.

Пізніше компанія підписала контракти з трьома партнерами щодо North Field South (NFS).

Угода в понеділок, підтверджена Sinopec, є першою угодою про постачання, про яку було оголошено для NFE.

"Це піднімає наші відносини на новий рівень, оскільки у нас є ЗПГ який до 2050-х років", — сказав Каабі.

Він зазначив, що переговори з іншими покупцями в Китаї та Європі, які бажають забезпечити безпеку поставок, тривають.

"Я вважаю, що нещодавня нестабільність спонукала покупців зрозуміти важливість наявності довгострокових поставок, які є фіксованими та мають розумну ціну на тривалий термін", — сказав Каабі.

Він сказав, що ціна угоди буде подібною до інших у минулому, які були пов’язані з сирою нафтою.

"Те, як ми визначаємо ціни на наші угоди з Азією, дуже пов’язане. Ми робили це в минулому, і це той механізм, який ми використовуємо надалі", - зауважив Каабі.

Відомо, що згідно з угодою QatarEnergy також забезпечить доставку ЗПГ.

Катар уже є найбільшим у світі експортером ЗПГ, і його проект розширення Північного родовища зміцнить цю позицію та допоможе гарантувати довгострокові постачання газу до Європи, оскільки континент шукає альтернативи російським потокам.

Після російського вторгнення в Україну росіяни продовжували тиск на європейський енергетичний ринок, обмежуючи поставки газу газопроводом "Північний потік-1". Однак лідери країн ЄС та Єврокомісія почали диверсифікувати поставки газу. Через це доля росіян на європейському газовому ринку скоротилася з 40% до 9%. Країни ЄС продовжують працювати над заміщенням російського газу. Головними джерелами поставок наразі є США, Катар, та країни Північної Африки.