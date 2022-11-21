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Катар підписав з Китаєм довгостроковий контракт на постачання газу
QatarEnergy підписала 27-річну угоду про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) китайській компанії Sinopec. Це найдовша угода щодо ЗПГ, оскільки волатильність ринків спонукає покупців укладати довгострокові угоди.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що після вторгнення Росії в Україну в лютому конкуренція за ЗПГ стала гострою, зокрема Європі потрібні величезні обсяги, щоб допомогти замінити російський трубопровідний газ, який раніше становив майже 40% імпорту континенту.
"Сьогодні є важливою віхою для першої угоди купівлі-продажу (SPA) для проекту North Field East, це 4 мільйони тонн на 27 років для Sinopec з Китаю", — сказав керівник QatarEnergy Саад аль-Каабі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Це означає, що довгострокові угоди є важливими як для продавця, так і для покупця", — зазначив він
Північне родовище є частиною найбільшого в світі газового родовища, яке Катар ділить з Іраном, який називає свою частку Південним Парсом.
На початку цього року компанія QatarEnergy підписала п’ять угод щодо Північного родовища Схід (NFE), першого та більшого з двофазного плану розширення Північного родовища, який включає шість ланцюгів зрідженого газу, які збільшать потужність Катару до 126 мільйонів тонн на рік до 2027 року.
Пізніше компанія підписала контракти з трьома партнерами щодо North Field South (NFS).
Угода в понеділок, підтверджена Sinopec, є першою угодою про постачання, про яку було оголошено для NFE.
"Це піднімає наші відносини на новий рівень, оскільки у нас є ЗПГ який до 2050-х років", — сказав Каабі.
Він зазначив, що переговори з іншими покупцями в Китаї та Європі, які бажають забезпечити безпеку поставок, тривають.
"Я вважаю, що нещодавня нестабільність спонукала покупців зрозуміти важливість наявності довгострокових поставок, які є фіксованими та мають розумну ціну на тривалий термін", — сказав Каабі.
Він сказав, що ціна угоди буде подібною до інших у минулому, які були пов’язані з сирою нафтою.
"Те, як ми визначаємо ціни на наші угоди з Азією, дуже пов’язане. Ми робили це в минулому, і це той механізм, який ми використовуємо надалі", - зауважив Каабі.
Відомо, що згідно з угодою QatarEnergy також забезпечить доставку ЗПГ.
Катар уже є найбільшим у світі експортером ЗПГ, і його проект розширення Північного родовища зміцнить цю позицію та допоможе гарантувати довгострокові постачання газу до Європи, оскільки континент шукає альтернативи російським потокам.
Після російського вторгнення в Україну росіяни продовжували тиск на європейський енергетичний ринок, обмежуючи поставки газу газопроводом "Північний потік-1". Однак лідери країн ЄС та Єврокомісія почали диверсифікувати поставки газу. Через це доля росіян на європейському газовому ринку скоротилася з 40% до 9%. Країни ЄС продовжують працювати над заміщенням російського газу. Головними джерелами поставок наразі є США, Катар, та країни Північної Африки.