Катар подписал с Китаем долгосрочный контракт на поставку газа

Компания QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) китайской компании Sinopec. Это самая длинная сделка по СПГ, поскольку волатильность рынков побуждает покупателей заключать долгосрочные сделки.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после вторжения России в Украину в феврале конкуренция за СПГ стала острой, в частности Европе нужны огромные объемы, чтобы помочь заменить российский трубопроводный газ, ранее составлявший почти 40% импорта континента.

"Сегодня является важной вехой для первого соглашения купли-продажи СПГ для проекта North Field East, это 4 миллиона тонн на 27 лет для Sinopec из Китая", - сказал руководитель QatarEnergy Саад аль-Кааби.

"Это означает, что долгосрочные сделки важны как для продавца, так и для покупателя", - отметил он

Северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном, называющим свою долю Южным Парсом.

В начале этого года компания QatarEnergy подписала пять соглашений по Северному месторождению Восток (NFE), первому и большему из двухфазного плана расширения Северного месторождения, включающему шесть цепей сжиженного газа, которые увеличат мощность Катара до 126 миллионов тонн в год к 2027 году.

Позже компания подписала контракты с тремя партнерами по North Field South (NFS).

Соглашение в понедельник, подтвержденное Sinopec, является первым соглашением о поставках, о котором было объявлено для NFE.

"Это поднимает наши отношения на новый уровень, поскольку у нас есть СПГ, который до 2050-х годов", — сказал Кааби.

Он отметил, что переговоры с другими покупателями в Китае и Европе, желающие обеспечить безопасность поставок, продолжаются.

"Я считаю, что недавняя нестабильность побудила покупателей понять важность наличия долгосрочных поставок, фиксированных и имеющих разумную цену на длительный срок", — сказал Кааби.

Он сказал, что цена сделки будет подобна другим в прошлом, которые были связаны с сырой нефтью.

"То, как мы определяем цены на наши соглашения с Азией, очень связано. Мы делали это в прошлом, и это тот механизм, который мы используем в дальнейшем", - отметил Кааби.

Известно, что согласно соглашению QatarEnergy также обеспечит доставку СПГ.

Катар уже крупнейший в мире экспортер СПГ, и его проект расширения Северного месторождения укрепит эту позицию и поможет гарантировать долгосрочные поставки газа в Европу, поскольку континент ищет альтернативы российским потокам.

После российского вторжения в Украину россияне продолжали давление на европейский энергетический рынок, ограничивая поставки газа по газопроводу "Северный поток-1". Однако лидеры стран ЕС и Еврокомиссия начали диверсифицировать поставку газа. Поэтому доля россиян на европейском газовом рынке сократилась с 40% до 9%. Страны ЕС продолжают работать над замещением российского газа. Главными источниками поставок в настоящее время являются США, Катар и страны Северной Африки.