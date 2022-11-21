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Катар подписал с Китаем долгосрочный контракт на поставку газа
Компания QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) китайской компании Sinopec. Это самая длинная сделка по СПГ, поскольку волатильность рынков побуждает покупателей заключать долгосрочные сделки.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что после вторжения России в Украину в феврале конкуренция за СПГ стала острой, в частности Европе нужны огромные объемы, чтобы помочь заменить российский трубопроводный газ, ранее составлявший почти 40% импорта континента.
"Сегодня является важной вехой для первого соглашения купли-продажи СПГ для проекта North Field East, это 4 миллиона тонн на 27 лет для Sinopec из Китая", - сказал руководитель QatarEnergy Саад аль-Кааби.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это означает, что долгосрочные сделки важны как для продавца, так и для покупателя", - отметил он
Северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном, называющим свою долю Южным Парсом.
В начале этого года компания QatarEnergy подписала пять соглашений по Северному месторождению Восток (NFE), первому и большему из двухфазного плана расширения Северного месторождения, включающему шесть цепей сжиженного газа, которые увеличат мощность Катара до 126 миллионов тонн в год к 2027 году.
Позже компания подписала контракты с тремя партнерами по North Field South (NFS).
Соглашение в понедельник, подтвержденное Sinopec, является первым соглашением о поставках, о котором было объявлено для NFE.
"Это поднимает наши отношения на новый уровень, поскольку у нас есть СПГ, который до 2050-х годов", — сказал Кааби.
Он отметил, что переговоры с другими покупателями в Китае и Европе, желающие обеспечить безопасность поставок, продолжаются.
"Я считаю, что недавняя нестабильность побудила покупателей понять важность наличия долгосрочных поставок, фиксированных и имеющих разумную цену на длительный срок", — сказал Кааби.
Он сказал, что цена сделки будет подобна другим в прошлом, которые были связаны с сырой нефтью.
"То, как мы определяем цены на наши соглашения с Азией, очень связано. Мы делали это в прошлом, и это тот механизм, который мы используем в дальнейшем", - отметил Кааби.
Известно, что согласно соглашению QatarEnergy также обеспечит доставку СПГ.
Катар уже крупнейший в мире экспортер СПГ, и его проект расширения Северного месторождения укрепит эту позицию и поможет гарантировать долгосрочные поставки газа в Европу, поскольку континент ищет альтернативы российским потокам.
После российского вторжения в Украину россияне продолжали давление на европейский энергетический рынок, ограничивая поставки газа по газопроводу "Северный поток-1". Однако лидеры стран ЕС и Еврокомиссия начали диверсифицировать поставку газа. Поэтому доля россиян на европейском газовом рынке сократилась с 40% до 9%. Страны ЕС продолжают работать над замещением российского газа. Главными источниками поставок в настоящее время являются США, Катар и страны Северной Африки.