- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Великобритания и США готовят крупное газовое соглашение, - СМИ
Британия намерена в 2023 году закупить большой объем американского сжиженного газа. Соответствующее соглашение сейчас разрабатывают правительства стран, а объявить о нем могут до конца ноября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на британское издание Telegraph.
Издание пишет, что Великобритания хочет получить от Соединенных Штатов около 10 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в течение следующего года. Обсуждение соглашения находится на завершающей стадии, и объявление может быть сделано через неделю или две(14-21 ноября).
"Дискуссии относительно объема газа еще продолжаются и вполне возможно, что конкретную цифру не озвучат, когда соглашение обнародуют. Также неизвестно сколько газа, из того, что будет продаваться американскими компаниями, попадет в энергосистему Британии", - отмечает издание.
В этом году Соединенные Штаты согласились поставить Европейскому союзу 15 миллиардов кубометров СПГ, чтобы помочь ему справиться с энергетическим кризисом, вызванным вторжением России в Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Британская национальная энергосистема заявила, что способность Великобритании обеспечить поставки газа будет зависеть от того, будут ли его цены достаточно высокими, чтобы привлечь экспорт из Европы и СПГ из таких стран, как Катар и США.
Напомним, энергетический кризис в Европе начался за год до российского вторжения в Украину. Кремль, доля которого на рынке газа в 2021 году составляла 40%, ограничивал поставки газа через украинскую газотранспортную систему, а также через газопровод "Ямал-Европа", пытаясь таким образом ускорить запуск газопровода "Северный поток-2". Запуск этого газопровода мог бы существенно усилить позиции Кремля на энергетическом рынке ЕС.
После российского вторжения в Украину россияне продолжали давление на европейский энергетический рынок, ограничивая поставки газа по газопроводу "Северный поток-1". Однако лидеры стран ЕС и Еврокомиссия начали диверсифицировать поставку газа. Поэтому доля россиян на европейском газовом рынке сократилась с 40% до 9%. Страны ЕС продолжают работать над замещением российского газа. Главными источниками поставок в настоящее время являются США, Катар и страны Северной Африки.