Великобритания и США готовят крупное газовое соглашение, - СМИ

Британия намерена в 2023 году закупить большой объем американского сжиженного газа. Соответствующее соглашение сейчас разрабатывают правительства стран, а объявить о нем могут до конца ноября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на британское издание Telegraph.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Издание пишет, что Великобритания хочет получить от Соединенных Штатов около 10 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в течение следующего года. Обсуждение соглашения находится на завершающей стадии, и объявление может быть сделано через неделю или две(14-21 ноября).

"Дискуссии относительно объема газа еще продолжаются и вполне возможно, что конкретную цифру не озвучат, когда соглашение обнародуют. Также неизвестно сколько газа, из того, что будет продаваться американскими компаниями, попадет в энергосистему Британии", - отмечает издание.

В этом году Соединенные Штаты согласились поставить Европейскому союзу 15 миллиардов кубометров СПГ, чтобы помочь ему справиться с энергетическим кризисом, вызванным вторжением России в Украину.

Британская национальная энергосистема заявила, что способность Великобритании обеспечить поставки газа будет зависеть от того, будут ли его цены достаточно высокими, чтобы привлечь экспорт из Европы и СПГ из таких стран, как Катар и США.

Напомним, энергетический кризис в Европе начался за год до российского вторжения в Украину. Кремль, доля которого на рынке газа в 2021 году составляла 40%, ограничивал поставки газа через украинскую газотранспортную систему, а также через газопровод "Ямал-Европа", пытаясь таким образом ускорить запуск газопровода "Северный поток-2". Запуск этого газопровода мог бы существенно усилить позиции Кремля на энергетическом рынке ЕС.

После российского вторжения в Украину россияне продолжали давление на европейский энергетический рынок, ограничивая поставки газа по газопроводу "Северный поток-1". Однако лидеры стран ЕС и Еврокомиссия начали диверсифицировать поставку газа. Поэтому доля россиян на европейском газовом рынке сократилась с 40% до 9%. Страны ЕС продолжают работать над замещением российского газа. Главными источниками поставок в настоящее время являются США, Катар и страны Северной Африки.