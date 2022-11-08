Британія та США готують велику газову угоду, - ЗМІ

Британія має намір у 2023 році закупити великий об'єм американського скрапленого газу. Відповідну угоду зараз розробляють уряди країн, а оголосити про неї можуть до кінця листопада. Про це пише Reuters з посиланням на британське видання Telegraph.

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Видання пише, що Великобританія хоче отримати від Сполучених Штатів близько 10 мільярдів кубометрів зрідженого природного газу протягом наступного року. Обговорення угоди перебуває на завершальній стадії, і оголошення може бути зроблено за тиждень чи два(14-21 листопада).

"Дискусії, щодо об'єму газу ще продовжуються і цілком можливо, що конкретну цифру не озвучать, коли угоду оприлюднять. Також невідомо скільки газу, з того що продаватиметься американськими компаніями потрапить до енергосистеми Британії", - зазначає видання.

Цього року Сполучені Штати погодилися поставити Європейському союзу 15 мільярдів кубометрів ЗПГ, щоб допомогти йому впоратися з енергетичною кризою, спричиненою вторгненням Росії в Україну.

Британська національна енергосистема заявила, що здатність Великобританії забезпечити постачання газу залежатиме від того, чи будуть його ціни досить високими, щоб залучити експорт із Європи та ЗПГ із таких країн, як Катар та США.

Нагадаємо, енергетична криза в Європі почалася за рік до російського вторгнення в Україну. Кремль, доля котрого на ринку газу у 2021 році складала 40%, обмежував поставки газу через українську газотранспортну систему, а також через газопровід "Ямал-Європа" намагаючись таким чином пришвидшити запуск газопроводу "Північний потік-2". Запуск цього газопроводу міг би суттєво посилити позиції Кремля на енергетичному ринку ЄС.

Після російського вторгнення в Україну росіяни продовжували тиск на європейський енергетичний ринок, обмежуючи поставки газу газопроводом "Північний потік-1". Однак лідери країн ЄС та Єврокомісія почали диверсифікувати поставки газу. Через це доля росіян на європейському газовому ринку скоротилася з 40% до 9%. Країни ЄС продовжують працювати над заміщенням російського газу. Головними джерелами поставок наразі є США, Катар, та країни Північної Африки.