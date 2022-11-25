Страны ЕС исключают российский газ из общих закупок

Министры энергетики стран Евросоюза по итогам переговоров договорились об исключении российского газа из контрактов на совместную закупку энергоносителя. Об этом сообщила пресс-служба Ралли ЕС.

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Решение включили в регламент Совета по дальнейшим временным чрезвычайным мерам по сдерживанию высоких цен на энергоносители и повышению безопасности поставок.

"ЕС уже успел заполнить хранилища газа, чтобы обеспечить поставки этой зимой. Сегодня мы сделали важный шаг для обеспечения поставок и на следующую зиму. Чрезвычайные меры помогут нам использовать силу и преимущества нашего общего рынка и совместно обеспечить достаточные поставки газа на следующий год", – отметил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

Новые правила также расширяют меры, позволяющие государствам- членам требовать солидарности от других союзников по ЕС на случаи, когда они не могут обеспечить критические объемы газа, необходимые для их электроэнергетической системы.

Особенно это касается стран, имеющих СПГ-терминалы. Постановление устанавливает ряд правил совместного использования газа на случай чрезвычайной ситуации.

Кроме того, Евросоюз планирует ввести предельную цену на природный газ из-за опасений, что Россия будет снижать поставки.

Однако инструмент будет использоваться только в том случае, если фьючерсы на нидерландском хабе TTF превышают 275 евро в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и сжиженный природный газ превышает 58 евро в течение 10 торговых дней.

При этом в разгар кризиса летом цена не удерживалась выше этого уровня в течение двух недель. Это говорит о том, что инструмент не был бы активирован, если бы его применили тогда.

Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы голубого топлива и подготовиться к зиме.

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