- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Страны ЕС исключают российский газ из общих закупок
Министры энергетики стран Евросоюза по итогам переговоров договорились об исключении российского газа из контрактов на совместную закупку энергоносителя. Об этом сообщила пресс-служба Ралли ЕС.
Решение включили в регламент Совета по дальнейшим временным чрезвычайным мерам по сдерживанию высоких цен на энергоносители и повышению безопасности поставок.
"ЕС уже успел заполнить хранилища газа, чтобы обеспечить поставки этой зимой. Сегодня мы сделали важный шаг для обеспечения поставок и на следующую зиму. Чрезвычайные меры помогут нам использовать силу и преимущества нашего общего рынка и совместно обеспечить достаточные поставки газа на следующий год", – отметил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.
Новые правила также расширяют меры, позволяющие государствам- членам требовать солидарности от других союзников по ЕС на случаи, когда они не могут обеспечить критические объемы газа, необходимые для их электроэнергетической системы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Особенно это касается стран, имеющих СПГ-терминалы. Постановление устанавливает ряд правил совместного использования газа на случай чрезвычайной ситуации.
Кроме того, Евросоюз планирует ввести предельную цену на природный газ из-за опасений, что Россия будет снижать поставки.
Однако инструмент будет использоваться только в том случае, если фьючерсы на нидерландском хабе TTF превышают 275 евро в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и сжиженный природный газ превышает 58 евро в течение 10 торговых дней.
При этом в разгар кризиса летом цена не удерживалась выше этого уровня в течение двух недель. Это говорит о том, что инструмент не был бы активирован, если бы его применили тогда.
Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы голубого топлива и подготовиться к зиме.
Источник фото: ua.depositphotos.com