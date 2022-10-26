Страны ЕС смогли накопить больше газа, чем планировали

Резкий рост импорта сжиженного газа в страны Европы на фоне необычно теплых погодных условий привел к тому, что в хранилищах накопили больше газа, чем планировалось еще до начала отопительного сезона. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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По данным Gas Infrastructure Europe, европейские хранилища заполнены на 93,6%, а Германии – на 97,5% благодаря усилиям Европы увеличить запасы.

Ожидается, что в октябре Северо-Западная Европа получит 82 танкера СПГ, что на 19% больше, чем в сентябре. По данным судовых брокеров Fearnleys A/S, все больше судов продолжают свое пребывание в так называемых "плавучих хранилищах" в ожидании роста цен на топливо.

Индекс загруженных танкеров Bloomberg вырос до самого высокого уровня с 2017 года. Испанская Enagas SA уже предупредил, что ей, возможно, придется ограничить объемы приема СПГ, потому что у компании заканчиваются мощности для хранения энергоносителя.

Впрочем, такая тенденция вызвана теплыми погодными условиями — страны Европы до сих пор не начали использовать газ для отопления домохозяйств. Прогнозируется, что неожиданно более высокая температура воздуха будет сохраняться до конца ноября. Это значит, что Евросоюз успеет накопить еще большее газа.

Такая тенденция повлекла за собой падение цен на газ до показателей ниже трети своего летнего пика.

"Несмотря на то, что это дает рынку определенное утешение, в Германии это покрывает спрос всего на два месяца холодной погоды, поэтому Европе придется продолжать привлекать поставки СПГ", - обратили внимание аналитики Bloomberg.

Отметим, что РФ, которая раньше была основным поставщиком газа в ЕС, после полномасштабного вторжения в Украину пыталась всячески сорвать подготовку и старт отопительного сезона.

Это привело к тому, что европейский потребитель уже понял, что "Газпром" не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ.

В частности, Италия в октябре впервые с 1974 года не импортировала газ из России в течение семи дней.

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