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Италия впервые с 1974 года не импортировала газ из России в течение семи дней
В период с 15 по 22 октября Италия снизила импорт газа из Российской Федерации до нуля. Об этом свидетельствуют данные Итальянского института международных политических исследований (ISPI).
"За последние семь дней Италия импортировала НОЛЬ кубометров газа от "Газпрома", а значит, из России. Такого не было с 1974 года. Исторический день", – написал прокомментировавший аналитик ISPI Маттео Вилла в Twitter.
До полномасштабного вторжения России в Украину Италия импортировала более 40% природного газа из РФ. После 24 февраля Рим взял курс на уменьшение энергозависимости от страны-агрессора до полного прекращения импорта российского газа.
В частности, итальянское правительство активно ищет другие источники поставок газа.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, глава итальянского энергетического гиганта Eni SpA Клаудио Дескальци сообщил, что отопительный период в Италии может пройти без чрезвычайных ситуаций, даже в случае отсутствия поставок российского газа.
В целом европейский потребитель уже понял, что "Газпром" не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ.
Источник фото: ua.depositphotos.com