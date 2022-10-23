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Политика
Дата публикации

Италия впервые с 1974 года не импортировала газ из России в течение семи дней

Италия впервые с 1974 года не импортировала газ из России в течение семи дней

В период с 15 по 22 октября Италия снизила импорт газа из Российской Федерации до нуля. Об этом свидетельствуют данные Итальянского института международных политических исследований (ISPI).

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"За последние семь дней Италия импортировала НОЛЬ кубометров газа от "Газпрома", а значит, из России. Такого не было с 1974 года. Исторический день", – написал прокомментировавший аналитик ISPI Маттео Вилла в Twitter.

До полномасштабного вторжения России в Украину Италия импортировала более 40% природного газа из РФ. После 24 февраля Рим взял курс на уменьшение энергозависимости от страны-агрессора до полного прекращения импорта российского газа.

В частности, итальянское правительство активно ищет другие источники поставок газа.

Напомним, глава итальянского энергетического гиганта Eni SpA Клаудио Дескальци сообщил, что отопительный период в Италии может пройти без чрезвычайных ситуаций, даже в случае отсутствия поставок российского газа.

В целом европейский потребитель уже понял, что "Газпром" не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан