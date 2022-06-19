Италия сможет пройти отопительный сезон без российского газа, – глава нефтегазовой группы Eni

Отопительный период в Италии может пройти без чрезвычайных ситуаций, даже в случае отсутствия поставок российского газа. Для этого стране необходимо диверсифицировать поставки энергоносителя, чтобы получить энергонезависимость от РФ.

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Об этом заявил глава итальянского энергетического гиганта Eni SpA Клаудио Дескальци, передает la Repubblica.

По его словам, к октябрю ПХГ Италии должны быть заполнены газом на 70-80%, чтобы удовлетворить пиковый спрос зимой. Дескальци назвал предстоящую зиму наиболее критической, но если сейчас провести диверсификацию не только газа, но и возобновляемых источников энергии, и всего переходного процесса отопительный сезон станет намного безопаснее.

Об этом заявил глава итальянского энергетического гиганта Eni SpA Клаудио Дескальци.

"Я думаю, что при решительных действиях, которые сейчас ведет правительство, мы сможем преодолеть зиму", — сказал Дескальци.

Он отметил, что вопрос увеличения тарифов для населения будет завесить от того, сможет ли правительство Италии принять меры для сдерживания цен на газ на рынке.

Ранее российский монополист "Газпром" объявил, что поставит Италии только 50% газа, запрошенного на 17 июня. Примечательно, что Eni SpA собралась заплатить "Газпрому" за поставки газа рублями.

Кроме того, Франция с 16 июня также не получает российский газ по трубопроводам. Достоверная причина прекращения поставок газа не уточняется.