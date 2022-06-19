Італія зможе пройти опалювальний сезон без російського газу, – голова нафтогазової групи Eni

Опалювальний період в Італії може пройти без надзвичайних ситуацій, навіть у разі відсутності постачання російського газу. Для цього країні необхідно диверсифікувати постачання енергоносія, щоб отримати енергонезалежність від РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив глава італійського енергетичного гіганта Eni SpA Клаудіо Дескальці, повідомляє la Repubblica.

За його словами, до жовтня ПСГ Італії мають бути заповнені газом на 70-80%, щоб задовольнити піковий попит узимку. Дескальці назвав майбутню зиму найбільш критичною, але якщо зараз провести диверсифікацію не тільки газу, а й відновлюваних джерел енергії, і всього перехідного процесу опалювальний сезон стане набагато безпечнішим.

Про це заявив голова італійського енергетичного гіганта Eni SpA Клаудіо Дескальці.

"Я думаю, що за рішучих дій, які зараз веде уряд, ми зможемо подолати зиму", — сказав Дескальці.

Він зазначив, що питання збільшення тарифів для населення завіситиме від того, чи зможе уряд Італії вжити заходів для стримування цін на газ на ринку.

Раніше російський монополіст "Газпром" оголосив, що поставить Італії лише 50% газу, запрошеного на 17 червня. Примітно, що Eni SpA зібралася заплатити "Газпрому" за постачання газу карбованцями.

Крім того, Франція з 16 червня також не отримує російського газу трубопроводами. Достовірна причина припинення постачання газу не уточнюється.