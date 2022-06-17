Франція з 16 червня не отримує російський газ трубопроводами, — AFP

Росія з середи, 16 червня, не поставила у Францію жодного кубометра свого природного газу трубопроводом. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP із посиланням на французьку газотранспортну компанію GRTGaz.

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#BREAKING France no longer receiving any Russian gas via pipelines: network operator pic.twitter.com/vsJahHKEWu — AFP News Agency (@AFP) June 17, 2022

Достовірна причина припинення постачання газу не уточнюється. Ймовірно, вона пов'язана із скороченням потоку газу між Францією та Німеччиною до 10% пропускної спроможності трубопроводу.

16 червня у "Газпромі" заявили про проблеми з другою турбіною на КС "Портова". З цієї причини російський газовий монополіст вирішив скоротити прокачування газу "Північним Потоком-1" до 67 млн куб. м. на добу.

"Газпром" раніше почав скорочувати постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини.

Варто зазначити, що напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у нинішніх реаліях його країна готова відмовитися від російського газу, тому він особисто наполягатиме на введенні ембарго. При цьому в Євросоюзі заявили, що розпочали підготовку до відмови від російського газу.