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Франція з 16 червня не отримує російський газ трубопроводами, — AFP
Росія з середи, 16 червня, не поставила у Францію жодного кубометра свого природного газу трубопроводом. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP із посиланням на французьку газотранспортну компанію GRTGaz.
Достовірна причина припинення постачання газу не уточнюється. Ймовірно, вона пов'язана із скороченням потоку газу між Францією та Німеччиною до 10% пропускної спроможності трубопроводу.
16 червня у "Газпромі" заявили про проблеми з другою турбіною на КС "Портова". З цієї причини російський газовий монополіст вирішив скоротити прокачування газу "Північним Потоком-1" до 67 млн куб. м. на добу.
"Газпром" раніше почав скорочувати постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Варто зазначити, що напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у нинішніх реаліях його країна готова відмовитися від російського газу, тому він особисто наполягатиме на введенні ембарго. При цьому в Євросоюзі заявили, що розпочали підготовку до відмови від російського газу.