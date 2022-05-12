Італійська Eni заплатить "Газпрому" за газ, навіть якщо платіж у євро буде конвертований у рублі, - Bloomberg

Італійський енергетичний гігант Eni SpA має намір заплатити російському монополісту "Газпрому" за постачання газу в травні, навіть якщо початковий платіж у євро буде конвертовано у рублі.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Цей крок було зроблено після того, як "Газпром" спробував запевнити європейських покупців, включаючи Eni, у тому, що платіж не порушить санкції ЄС, оскільки "центральний банк Росії не братиме безпосередньої участі".

Проте Eni ще не відкрила рублевий рахунок у "Газпромбанку ". Можливо, компанія чекає від ЄС прояснень щодо принципів оплати російського газу, які не порушили б санкції проти Росії.

Зазначимо, 29 квітня Financial Times повідомив, що чотири енергетичні компанії країн ЄС готові піти на поступки Кремлю і перейти на оплату газу в рублях.

При цьому міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями.