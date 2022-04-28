Чотири енергокомпанії ЄС готові платити за газ у рублях, - Financial Times

Чотири енергетичні компанії країн ЄС готові піти на поступки Кремлю та перейти на оплату газу в рублях. Про це повідомляє видання "Економічна Правда" із посиланням на американське видання Financial Times.

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За інформацією видання, серед таких компаній – німецька Uniper та австрійська OMV, а також газові компанії Угорщини та Словаччини. Переговори між європейськими покупцями та "Газпромом" активізувалися з наближенням термінів платежів.

OMV повідомила, що проаналізувала запит Газпрому щодо способів оплати з урахуванням санкцій ЄС та працює над рішенням, яке відповідало б санкціям. У Uniper заявили, що санкції не порушуватимуться: "Ми вважаємо, що зміна процесу платежів відповідає закону про санкції, і тому виплати можливі".

За новим механізмом європейські компанії продовжуватимуть платити Газпромбанку за імпорт у євро. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім конвертуватиме депозити в євро на рублі на другому рахунку, відкритому на їх ім'я. Останній крок – ці компанії роблять рубльовий переказ до Росії.

У свою чергу, в ЄС спочатку відкинули російські пропозиції, але пізніше почали схилятися до того, що новий механізм сумісний із санкціями.

Віце-канцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Хабек заявив у середу, що російський механізм "сумісний із санкціями, і, наскільки я розумію, німецькі компанії, які так роблять, дотримуються своїх контрактів". Він зазначив, що "більшість країн ЄС використовують такий підхід".

У свою чергу Bloomberg з посиланням на свої джерела в "Газпромі" повідомляє, що 4 країни ЄС вже оплачували газ "у рублях". А десять європейських енергокомпаній відкрили рахунки у "Газпромбанку".

27 квітня російські ЗМІ повідомили, що Австрія все ж таки погодилася на умови Кремля оплачувати газ у рублях. Проте пізніше канцлер Австрії Карл Нехаммер спростував новини, що Австрія погодилася на умови "Газпрому" платити за газ у рублях.

Нагадаємо, у середу, 27 квітня, "Газпром" припинив постачати газ Болгарії та Польщі. У свою чергу, обидві країни звинуватили Росію в порушеннях довгострокових контрактів на поставку.

Президент Європарламенту Урсула фон дер Ляйєн заявила, що заяви "Газпрому" про зупинення поставок до Польщі та Болгарії - це шантаж усього Європейського Союзу і ЄС планує скоординовану відповідь на дії "Газпрому".

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.