Четыре энергокомпании ЕС готовы платить за газ в рублях, — Financial Times

Четыре энергетические компании стран ЕС готовы пойти на уступки Кремлю и перейти на оплату газа в рублях. Об этом сообщает издание “Экономическая правда” со ссылкой на американское издание Financial Times.

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По информации издания, среди таких компаний – немецкая Uniper и австрийская OMV, а также газовые компании Венгрии и Словакии. Переговоры между европейскими покупателями и "Газпромом" активизировались с приближением сроков платежей.

OMV сообщила, что проанализировала запрос "Газпрома" относительно способов оплаты с учетом санкций ЕС и работает над решением, которое соответствовало бы санкциям. В Uniper заявили, что санкции не будут нарушаться: "Мы считаем, что изменение процесса платежей соответствует закону о санкциях, и потому выплаты возможны".

По новому механизму европейские компании будут продолжать платить Газпромбанку за импорт в евро. Российский банк, до сих пор не находящийся под санкциями ЕС, затем будет конвертировать депозиты в евро на рубли на втором счете, открытом на их имя. Последний шаг – эти компании совершают рублевый перевод в Россию.

В свою очередь в ЕС сначала отвергли российские предложения, но позже начали склоняться к тому, что новый механизм совместим с санкциями.

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил в среду, что российский механизм "совместим с санкциями, и, насколько я понимаю, немецкие компании, которые так делают, соблюдают свои контракты". Он отметил, что "большинство стран ЕС используют такой подход".

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на свои источники в "Газпроме" сообщает, что 4 страны ЕС уже оплачивали газ "в рублях". А десять европейских энергокомпаний открыли счета в Газпромбанке.

27 апреля российские СМИ сообщили, что Австрия все же согласилась на условия Кремля оплачивать газ в рублях. Однако позже канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг новости о том, что Австрия согласилась на условия "Газпрома" платить за газ в рублях.

Напомним, в среду, 27 апреля, "Газпром" прекратил поставлять газ Болгарии и Польше. В свою очередь обе страны обвинили Россию в нарушениях долгосрочных контрактов на поставку.

Президент Европарламента Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявления "Газпрома" об остановке поставок в Польшу и Болгарию — это шантаж всего Европейского Союза и ЕС планирует скоординированный ответ на действия "Газпрома".

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.