В Европарламенте назвали остановку поставок газа Польше и Болгарии шантажом ЕС

В Европейском парламенте назвали шантажом всего Евросоюза угрозы "Газпрома" прекратить поставки газа Польше и Болгарии. Об этом заявила президент Европарламента Урсула фон дер Ляйен.

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"Заявление "Газпрома" — это очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС", — сказала Фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что все европейцы могут рассчитывать на солидарную позицию всех государств-членов ЕС.

Напомним, "Газпром" пообещал полностью остановить поставки газа в Польшу и Болгарию уже с 27 апреля, поскольку контрагенты отказались платить за топливо в рублях.

После того, как Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, западные страны ввели широкий пакет экономических санкций против РФ. Среди таких санкций была и заморозка части российских золотовалютных резервов, и блокирование работы ряда банков. В свою очередь Россия, чтобы обойти санкции, стала настаивать на схеме оплаты газа рублями.