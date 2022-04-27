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У Європарламенті назвали зупинку постачання газу Польщі та Болгарії шантажем ЄС

У Європарламенті назвали зупинку постачання газу Польщі та Болгарії шантажем ЄС

У Європейському парламенті назвали шантажем усього Євросоюзу загрози "Газпрому" припинити постачання газу до Польщі та Болгарії. Про це заявила президентка Європарламенту Урсула фон дер Ляйєн.

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"Заява "Газпрому"  це чергова спроба Росії шантажувати нас газом. Ми готові до такого сценарію. Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС",  сказала Фон дер Ляйєн.

Вона наголосила, що всі європейці можуть розраховувати на солідарну позицію всіх держав-членів ЄС.

Нагадаємо, "Газпром" пообіцяв повністю зупинити постачання газу до Польщі та Болгарії вже з 27 квітня, оскільки контрагенти відмовилися платити за паливо у рублях.

Після того, як Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, західні країни запровадили широкий пакет економічних санкцій проти РФ. Серед таких санкцій було й заморожування частини російських золотовалютних резервів та блокування роботи низки банків. У свою чергу Росія, щоб обійти санкції, стала наполягати на схемі оплати газу рублями.