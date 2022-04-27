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У Європарламенті назвали зупинку постачання газу Польщі та Болгарії шантажем ЄС
У Європейському парламенті назвали шантажем усього Євросоюзу загрози "Газпрому" припинити постачання газу до Польщі та Болгарії. Про це заявила президентка Європарламенту Урсула фон дер Ляйєн.
"Заява "Газпрому" — це чергова спроба Росії шантажувати нас газом. Ми готові до такого сценарію. Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС", — сказала Фон дер Ляйєн.
Вона наголосила, що всі європейці можуть розраховувати на солідарну позицію всіх держав-членів ЄС.
Нагадаємо, "Газпром" пообіцяв повністю зупинити постачання газу до Польщі та Болгарії вже з 27 квітня, оскільки контрагенти відмовилися платити за паливо у рублях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після того, як Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, західні країни запровадили широкий пакет економічних санкцій проти РФ. Серед таких санкцій було й заморожування частини російських золотовалютних резервів та блокування роботи низки банків. У свою чергу Росія, щоб обійти санкції, стала наполягати на схемі оплати газу рублями.