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Газпром припинить постачати полякам і болгарам газ вже з 27 квітня
Російський "Газпром" повідомив нафтогазову компанію Польщі PGNiG, що збирається повністю зупинити постачання газу з 27 квітня, оскільки PGNiG відмовилася платити за паливо в рублях, йдеться у заяві польської держкомпанії.
Рішення російської сторони збіглося із запровадженням Польщею санкцій проти "Газпрому". PGNiG та Gaz-system (оператор ГТС Польщі) заявляють, що наразі всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їхніх потреб.
Компанії стежать за ситуацією і готові до різних сценаріїв.
Разом із тим "Газпром" припиняє постачати блакитне паливо і до Болгарії. Сьогодні, 26 квітня, найбільшу болгарську газорозподільну компанію повідомили про те, що постачання буде припинено так само з 27 квітня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
І це при тому, що болгарська сторона, згідно з її заявами, повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, передбачені цією угодою, своєчасно, строго та відповідно до її пунктів.
Нагадаємо, що Польща запропонувала ЄС оподаткувати російські нафту і газ. Польща має намір запропонувати пакет заходів у рамках ЄС за аналогією із системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни Євросоюзу відмовлятися від російських енергоресурсів.