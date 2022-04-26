Газпром припинить постачати полякам і болгарам газ вже з 27 квітня

Російський "Газпром" повідомив нафтогазову компанію Польщі PGNiG, що збирається повністю зупинити постачання газу з 27 квітня, оскільки PGNiG відмовилася платити за паливо в рублях, йдеться у заяві польської держкомпанії.

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Рішення російської сторони збіглося із запровадженням Польщею санкцій проти "Газпрому". PGNiG та Gaz-system (оператор ГТС Польщі) заявляють, що наразі всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їхніх потреб.

Компанії стежать за ситуацією і готові до різних сценаріїв.

Разом із тим "Газпром" припиняє постачати блакитне паливо і до Болгарії. Сьогодні, 26 квітня, найбільшу болгарську газорозподільну компанію повідомили про те, що постачання буде припинено так само з 27 квітня.

І це при тому, що болгарська сторона, згідно з її заявами, повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, передбачені цією угодою, своєчасно, строго та відповідно до її пунктів.

Нагадаємо, що Польща запропонувала ЄС оподаткувати російські нафту і газ. Польща має намір запропонувати пакет заходів у рамках ЄС за аналогією із системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни Євросоюзу відмовлятися від російських енергоресурсів.