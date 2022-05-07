"Газпром" намагається переконати європейських клієнтів в тому, що вони "можуть купувати газ за рублі", - Bloomberg

Російський монополіст "Газпром" написав своїм європейським клієнтам листи, в яких запевнити їх у тому, що вони нібито "можуть продовжувати платити за газ рублями, не порушуючи санкції". Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

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У виданні вважають, що такі дії компанії є останнім свідченням того, що Москва, можливо, намагається знайти спосіб зберегти постачання енергоресурсу до ЄС та зберегти для себе цей ринок.

У той же час РФ вимагає платити за газ рублями, а європейські лідери впевнені, що це суперечить і санкціям, і раніше укладеним контрактам.

У листі, з яким ознайомився Bloomberg, "Газпром" повідомив клієнтів, що нові правила оплати, які диктує Кремль, "уточнють процедуру", викладену у початковому указі про платежі в рублях. У листі компанія також пише, що такі умови забезпечують "прозорість руху грошових коштів від іноземних покупців і виключають можливість участі у розрахунках третьої сторони".

Зазначимо, 29 квітня Financial Times повідомив, що чотири енергетичні компанії країн ЄС готові піти на поступки Кремлю і перейти на оплату газу в рублях.

При цьому міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями.

Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.

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