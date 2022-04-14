Єврокомісія попередила членів ЄС: купувати газ за рублі – порушення санкцій

Європейська комісія попередила держави-члени ЄС, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

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"Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, представила аналіз указу Путіна країнам-членам, за словами людини, знайомої з цим питанням. Оцінка комісії підвищує ставки для енергетичної безпеки Європи, оскільки Путін пригрозив припинити постачання газу покупцям, які не дотримуються указу", - сказано у повідомленні.

Вимога Путіна передбачає, що європейські покупці газу відкривають два рахунки, один в іноземній валюті, а інший у рублях, і що Газпромбанк нестиме відповідальність за конвертацію іноземної валюти в рублі та перерахування карбованцевого платежу Газпрому. Європейські уряди та компанії все ще не можуть зрозуміти, що означає указ у практичному плані.

Згідно з попереднім юридичним аналізом комісії, який вперше був опублікований раніше цього місяця, указ Путіна суттєво змінює процедуру та створює нову правову ситуацію.

Співрозмовник Bloomberg, який попросив не називати його імені, наскільки його думка може бути приватною, зазначив, що новий процес передасть повний контроль російській державі через його центральний банк з точки зору того, коли угода буде завершена і в який момент покупця буде звільнено від зобов'язання, сказав джерело в аналізі. Це також дало б Росії контроль за застосовним обмінним курсом, яким Москва могла б маніпулювати у своїх інтересах.

Аналіз Єврокомісії попередив, що ця нова процедура може призвести до нових витрат для покупця, оскільки угода повністю контролюватиметься Росією, сказало джерело.

Цей механізм порушуватиме обмежувальні заходи, вжиті ЄС у відповідь на вторгнення Москви в Україну та вживані до російського уряду, її центрального банку та їх довірених осіб. Цей процес може також вплинути на інші заборони на різні інструменти ринку, які можуть бути випущені Газпромбанком.

Нагадаємо, Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови.