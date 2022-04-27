Австрійський канцлер Нехаммер спростував оплату Австрією газу в рублях

Канцлер Австрії Карл Нехаммер спростував новини, що Австрія погодилася на умови "Газпрому" платити за газ у рублях. Про це Нехаммер написав у своєму Twitter.

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"Звичайно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії до євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", - написав Нехаммер.

Австрійський канцлер назвав новини про те, що його країна платитиме за газ у рублях, фейком російської пропаганди.

Bevor hier Fake News der russischen Propaganda weiter verbreitet werden. Die OMV bezahlt Gaslieferungen aus Russland selbstverständlich weiterhin in Euro. Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) April 27, 2022

Раніше низка російських ЗМІ з посиланням на австрійські ЗМІ заявили, що Австрія все ж таки погодилася на умови Кремля оплачувати газ у рублях.

Нагадаємо, у середу, 27 квітня, "Газпром" припинив постачати газ Болгарії та Польщі. У свою чергу, обидві країни звинуватили Росію в порушеннях довгострокових контрактів на поставку.

Президент Європарламенту Урсула фон дер Ляйєн заявила, що заяви "Газпрому" про зупинення поставок до Польщі та Болгарії - це шантаж усього Європейського Союзу і ЄС планує скоординовану відповідь на дії "Газпрому".

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.