Итальянская Eni заплатит "Газпрому" за газ, даже если платеж в евро будет конвертирован в рубли, — Bloomberg

Итальянский энергетический гигант Eni SpA намерен заплатить российскому монополисту "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если первоначальный платеж в евро будет конвертирован в рубли.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Этот шаг был предпринят после того, как "Газпром" попытался заверить европейских покупателей, включая Eni, в том, что платеж не нарушит санкции ЕС, поскольку якобы "центральный банк России не будет принимать непосредственное участия".

Однако Eni еще не открыла рублевый счет в "Газпромбанке". Возможно компания ждет от ЕС прояснений по поводу принципов оплаты российского газа, которые не нарушили бы санкции против России.

Отметим, 29 апреля Financial Times сообщил, что четыре энергетические компании стран ЕС готовы пойти на уступки Кремлю и перейти на оплату газа в рублях.

При этом министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями.