Італія вперше з 1974 року не імпортувала газ із Росії протягом семи днів

В період з 15 по 22 жовтня Італія зменшила імпорт газу з Російської Федерації до нуля. Про це свідчать дані Італійського інституту міжнародних політичних досліджень (ISPI).

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"За останні сім днів Італія імпортувала НУЛЬ кубометрів газу від "Газпрому", а отже, з Росії. Такого не було з 1974 року. Історичний день", – прокоментував аналітик ISPI Маттео Вілла у Twitter.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Італія імпортувала понад 40% природного газу з РФ. Після 24 лютого Рим взяв курс на зменшення енергозалежності від країни-агресора до повного припинення імпорту російського газу.

Зокрема, італійський уряд активно шукає інші джерела поставок газу.

🇮🇹🇷🇺 Arrivederci Mosca.



Negli ultimi sette giorni, l'Italia ha importato ZERO metri cubi di gas da Gazprom, e dunque dalla Russia.

Non succedeva dal 1974.



Una giornata storica. pic.twitter.com/t0vfatzdfj — Matteo Villa (@emmevilla) October 22, 2022

Нагадаємо, глава італійського енергетичного гіганта Eni SpA Клаудіо Дескальці повідомив, що опалювальний період в Італії може пройти без надзвичайних ситуацій, навіть у разі відсутності постачання російського газу.

Загалом європейський споживач вже зрозумів, що "Газпром" не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com