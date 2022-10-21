Лидеры ЕС утвердили план мер по борьбе с энергокризисом

Главы государств и правительств ЕС утвердили меры по стабилизации рынка энергии и поддержке европейской экономики в условиях энергетического кризиса.

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Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

"Учитывая использование Россией энергетического оружия, Европейский Союз будет оставаться единым, чтобы защитить своих граждан и предприятия и принять необходимые меры в срочном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Европейский Совет согласился ускорить и активизировать усилия по уменьшению спроса, обеспечению безопасности поставок, избежанию нормирования и снижению цен на энергию для домохозяйств и предприятий во всем Союзе, а также заявил о сохранении целостности единого рынка.

Также ЕС согласился на совместную закупку газа, за исключением обязательного агрегирования спроса на объем, эквивалентный 15% потребностей в заполнении хранилищ, в соответствии с национальными потребностями, и ускорения переговоров с надежными партнерами для поиска взаимовыгодного партнерства путем использования коллективного рынка Союза.

Кроме того, предполагается отработка новых оценочных показателей для более точной оценки условий газового рынка, которые представят в начале 2023 года. Должен быть также разработан временный динамический ценовой коридор для поставок природного газа, для немедленного снижения количества случаев чрезмерных цен на газ.

Европейский Совет предлагает разработать временные рамочные условия для ограничения предельной цены на газ, используемый для генерации электроэнергии.

Совету ЕС и Еврокомиссии предлагается представить меры "энергетической солидарности" на случай прерывания поставок газа на национальном, региональном уровнях, а также на уровне всего ЕС, которые будут обязательными для выполнения государствами-членами, при условии отсутствия между ними двусторонних соглашений о такой помощи.

Предлагается также усилить меры по сохранению энергии и мобилизовать все необходимые инструменты на национальном уровне и на уровне ЕС.

Отметим, что европейский потребитель уже понял, что Россия не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки газа и переориентируется на СПГ .

Сейчас ЕС готов к новому отопительному сезону и имеет достаточно топлива для производства электроэнергии, чтобы компенсировать поставки из России.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Россия уже не сможет давить на европейский газовый рынок.