Переживем зиму: Шольц заявил, что Путину не удался газовый шантаж

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ставка лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина на газовый шантаж не сработала. Германии удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей и подготовиться к зиме.

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Об этом сообщает Die Welt.

"Мы освободились от зависимости и хорошо подготовились к предстоящей зиме. Мы принимаем необходимые меры и не даем себя запугать", - сказал немецкий канцлер.

По его словам, нынешняя Россия при президентстве Путина "больше не является надежным торговым партнером".

"Путин надеялся шантажировать нас отключением газа. Но и здесь он ошибся... Вместе мы переживем зиму", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что Германия уже получает газ из Франции и готовит к запуску первые терминалы сжиженного топлива.

По словам германского канцлера, Берлин будет поддерживать сдержанный подход к ограничению цен на газ.

Шольц также отметил, что Евросоюз должен тесно координировать свои действия с другими крупными потребителями газа, такими как Япония и Корея, "чтобы мы не конкурировали между собой".

Отметим, что европейский потребитель уже понял, что Россия не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ.

Сейчас ЕС готов к новому отопительному сезону и накопил достаточно топлива для производства электроэнергии, чтобы компенсировать поставки из России.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Россия уже не сможет давить на европейский газовый рынок.