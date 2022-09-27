Європа готова до зими без російського газу — Bloomberg NEF

На фоні газового шантажу зі сторони РФ країни Європи посилено закуповували СПГ. В результаті ЄС готовий до нового опалювального сезону, та, ймовірно, має достатньо палива для виробництва електроенергії, щоб компенсувати постачання з Росії.

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Про це йдеться в аналітичній статті Bloomberg NEF.

Європа ще може імпортувати майже на 40% більше СПГ протягом майбутньої зими, ніж минулого року, а наступного літа збільшити закупівлі приблизно на 14%, щоб відновити втрачені запаси.

Посилена закупівля СПГ країнами ЄС підвищить попит на енергоносій, тоді як раніше він залежав від Азії. Поява нових великих покупців на ринку підтримає світові ціни на газ, які різко зросли після того, як Європа намагалася зменшити свою залежність від Росії.

"Підвищені спотові ціни на СПГ збережуться, оскільки Європі потрібно мати доступ до всі наявних джерел СПГ, залишаючи дуже мало поставок для Азії", – йдеться в огляді BNEF.

За прогнозами BNEF, погодні умови відповідають середнім показникам за останні 10 років і за умови відсутності поставок російського газу, Європа імпортує 40 мільйонів тонн СПГ цієї зими та трохи більше влітку для поповнення запасів.

Україна також в рамках підготовки до опалювального сезону домовилася зі США про поставку 2 млрд куб газу протягом жовтня-грудня 2022 року й січня-березня наступного. Паралельно уряд веде перемовини з північними країнами, зокрема з Норвегією про надання фізичних об’ємів газу для України.

Зазначимо, що США вже допомагають європейським країнам подолати енергетичну кризу. Червень 2022 року став першим місяцем, коли США поставили в ЄС більше газу, ніж РФ своїми трубопроводами.

В цей час "Газпром" продовжує скорочувати поставки газу в ЄС. 31 серпня "Газпром" повідомив, що повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку" і розпочав планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті.

Коли постачання відновиться, незрозуміло, адже російський монополіст постійно вигадує нові причини не поставлять газ в ЄС. 3 вересня Росія продовжила зупинку газопроводу"Північний потік-1", через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.

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