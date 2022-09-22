Великобританія домовляється з США про поставки скрапленого газу - Bloomberg

Велика Британія домовляється з США про довгострокові поставки зрідженого природного газу від американських виробників, щоб стабілізувати енергетичну ситуація в країні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Уряд створив група з енергопостачання, яка приймає пропозиції від експортерів СПГ щодо поставок газу за угодами, які триватимуть до 20 років. Цю групу очолює Мадлен Мактернан, колишній банкір, яка раніше очолювала британську групу, яка займалася закупкую вакцин проти Covid.

Видання уточнює, що переговори все ще знаходяться на початковій стадії, і неясно, хто буде платити за будь-які поставки газу і які об'єми будуть закуповуватися.

Тим часом Україна вже домовилася зі США про поставку 2 млрд куб газу протягом жовтня-грудня 2022 року й січня-березня наступного. Паралельно уряд веде перемовини з північними країнами, зокрема з Норвегією про надання фізичних об’ємів газу для України.

До цього Кабмін ухвалив рішення звернутися до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону 2022/23.

Крім того, США вже допомагають європейським країнам подолати енергетичну кризу. Червень 2022 року став першим місяцем, коли США поставили в ЄС більше газу, ніж РФ своїми трубопроводами.

Джерело фото: ua.depositphotos.com