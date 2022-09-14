Україна отримає від США 2 мільярди кубів газу

Україна домовилася зі США про поставку 2 млрд куб газу протягом жовтня-грудня 2022 року й січня-березня наступного. Паралельно уряд веде перемовини з північними країнами, зокрема з Норвегією про надання фізичних об’ємів газу для України.

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Про це 14 вересня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

Він зазначив, що опалювальний сезон 2022/23 буде важким, але Україна забезпечена необхідною кількістю енергоресурсів для його проходження. Україна станом на середину вересня має 2,2 млн тонн вугілля — це найбільші запаси за останні роки на цей період. До початку опалювального сезону буде накопичено до 2,5 млн тонн.

Держава при підготовці до опалювального періоду врахувала всі ризики, в тому числі і ті, що пов'язані з війною. Тому уряд закупив майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, близько 100 електростанцій тощо. На ці потреби раніше Кабмін виділив 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 26 липня ухвалив рішення звернутися до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону 2022/23.

Крім того, США вже допомагають європейським країнам подолати енергетичну кризу. Червень 2022 року став першим місяцем, коли США поставили в ЄС більше газу, ніж РФ своїми трубопроводами.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

