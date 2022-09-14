Шмигаль: якщо взимку через обстріл люди тривалий час залишатимуться без тепла, їх евакуюють

Якщо протягом опалювального сезону обстрілами пошкодять критичну інфраструктуру і її довгий час буде неможливо відновити, а люди залишаться без електро- та газопостачання, то їх будуть евакуйовувати.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 14 вересня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає "Інтерфакс".

Він зазначив, що влада, зокрема обласні адміністрації, готова до такого сценарію і розробила відповідні плани.

"Безумовно, ми не виключаємо, якщо ворог підступно і терористично продовжуватиме розбивати нашу інфраструктуру і міста залишатимуться без тепла та світла, коли на вулиці буде мороз, то, звичайно, ми застосовуватимемо такий елемент, як евакуація людей у разі неможливості відновити інфраструктуру протягом короткого періоду, доба-дві максимум", — сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна забезпечена необхідною кількістю енергоресурсів для проходження опалювального сезону: на сьогодні в газових сховищах закачано понад 13,2 млрд кубів газу. А до 1 жовтня буде накопичено 14,5-15 млрд кубів газу.

"Маємо домовленості зі США про надання від американських видобувників 2 млрд куб газу протягом четвертого кварталу цього року й першого кварталу наступного. Ведемо перемовини з північними країнами, зокрема з Норвегією про надання фізичних об’ємів газу для України", — розповів глава уряду.

Крім того, вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, близько 100 електростанцій тощо. Також продовжує надходити обладнання від міжнародних партнерів у якості гуманітарної допомоги.

Зазначимо, в рамках підготовки до нового осінньо-зимового періоду місцева влада Львова розглядає всі можливі сценарії, в тому числі і суттєве зменшення поставок газу. Тому місто закуповує буржуйки та запасається дровами на випадок НС.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко також попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

Загалом по всій країні Кабмін планує зменшити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку з 18-20 до 16 градусів.