Шмыгаль: если зимой из-за обстрелов люди долгое время будут оставаться без тепла, их эвакуируют

Если в течение отопительного сезона обстрелы повредят критическую инфраструктуру и ее долгое время будет невозможно восстановить, а люди останутся без электро- и газоснабжения, то их будут эвакуировать.

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Об этом 14 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции, передает "Интерфакс".

Он отметил, что власти, в частности областные администрации, готовы к такому сценарию и разработали соответствующие планы.

"Безусловно, мы не исключаем, если враг коварно и террористически будет продолжать разбивать нашу инфраструктуру и города будут оставаться без тепла и света, когда на улице будет мороз, то, конечно, мы будем применять такой элемент, как эвакуация людей в случае невозможности восстановить инфраструктуру в течение короткого периода, сутки-двое максимум", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина обеспечена необходимым количеством энергоресурсов для прохождения отопительного сезона: на сегодняшний день в газовых хранилищах закачано более 13,2 млрд кубов газа. А к 1 октября будет накоплено 14,5-15 млрд кубов газа.

"Имеем договоренности с США о предоставлении от американских добытчиков 2 млрд куб газа в течение четвертого квартала этого года и первого квартала следующего. Ведем переговоры с северными странами, в том числе с Норвегией о предоставлении физических объемов газа для Украины", - рассказал глава правительства.

Кроме того, уже закуплено почти 1,5 тысяч мобильных генераторов, десятки резервных котлов, около 100 электростанций и т.д. Также продолжает поступать оборудование от международных партнеров в качестве гуманитарной помощи.

Отметим, в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду местные власти Львова рассматривают все возможные сценарии, в том числе и существенное уменьшение поставок газа. Поэтому город закупает буржуйки и запасается дровами на случай ЧС.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко также предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

В целом по всей стране Кабмин планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой с 18-20 до 16 градусов.