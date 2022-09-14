Украина получит от США 2 миллиарда кубов газа

Украина договорилась с США о поставке 2 млрд куб газа в течение октября-декабря 2022 года и января-марта следующего. Параллельно правительство ведет переговоры с северными странами, в частности, с Норвегией о предоставлении физических объемов газа для Украины.

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Об этом 14 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что отопительный сезон 2022/23 будет трудным, но Украина обеспечена необходимым количеством энергоресурсов для его прохождения.

Украина по состоянию на середину сентября имеет 2,2 млн тонн угля — это самые большие запасы за последние годы на этот период. К началу отопительного сезона будет накоплено до 2,5 млн. тонн.

Государство при подготовке к отопительному периоду учло все риски, в том числе и связанные с войной. Поэтому правительство закупило почти 1,5 тысяч мобильных генераторов, десятки резервных котлов, около 100 электростанций и т.д. На эти нужды ранее Кабмин выделил 1,4 млрд. грн.

Напомним, Кабмин на заседании 26 июля принял решение обратиться к правительству Соединенных Штатов Америки по предоставлению Украине "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона 2022/23.

Кроме того, США уже помогают европейским странам преодолеть энергетический кризис. Июнь 2022 стал первым месяцем, когда США поставили в ЕС больше газа, чем РФ своими трубопроводами.

Источник фото: ua.depositphotos.com

