Украина попросила у США предоставить "газовый ленд-лиз"

Кабинет министров на заседании 26 июля принял обращение к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украины "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона 2022/23. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", - отметил Шмигаль.

Он также сообщил, что средства, которые недавно выделил для Украины Европейский инвестиционный банк, будут направлены на мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону, восстановлению поврежденных объектов электро-, водо- и теплоснабжения и другой жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Правительство утвердило соответствующее протокольное поручение во время заседания 26 июля.

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