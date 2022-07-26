Страны ЕС согласовали план экономии газа на 15%

Страны Европейского союза согласовали план добровольной экономии газа на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5 лет с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

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"Стремясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимой. Постановление Совета также предусматривает возможность инициировать «предупреждение Союза» о безопасности поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным. Цель снижения спроса на газ — сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия", — сказано в сообщении.

Государства-члены согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет, в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, с мерами по своему выбору.

Евросовет также определил некоторые исключения и возможности запросить отступление от цели обязательного сокращения, чтобы отразить конкретные ситуации государств-членов ЕС.

Кроме того, государства-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа, поскольку они не смогут высвобождать значительные объемы трубопроводного газа в интересах других государств-членов. Государства-члены, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и в значительной степени зависят от газа для производства электроэнергии, также освобождены, чтобы избежать риска кризиса электроснабжения.

Государства-члены ЕС также согласились усилить роль Совета Европы в инициировании "предупреждения Союза". Предупреждение будет активировано исполнительным решением Совета, действующим по предложению Еврокомиссии. Еврокомиссия будет вносить предложения о "предупреждениях Союза" в случае существенного риска серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ, или же в том случае если пять или более государств-членов, объявивших предупреждение на национальном уровне, попросят Еврокомиссию об этом.

При выборе мер по сокращению спроса государства-члены будут отдавать приоритет мерам, которые не затронут защищенных клиентов, таких как домохозяйства, критические объекты инфраструктуры, здравоохранение и оборона.

Возможные меры включают сокращение потребления газа в электроэнергетическом секторе, меры по поощрению перехода на другой вид топлива в промышленности, национальные кампании по повышению осведомленности, целевые обязательства по сокращению расходов на отопление и рыночные меры, такие как аукционы между компаниями.

Государства-члены будут обновлять свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях, в которых излагаются меры по сокращению спроса, которые они планируют, и регулярно отчитываться перед Комиссией о ходе выполнения своих планов.

Решение будет официально принято в ближайшие дни после технических изменений текста.

Напомним, Еврокомиссия разработала план добровольного сокращения газа на 15% до конца марта 2023 года.

Напомним также, Российский газовый монополист “Газпром”, заявил что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе “Северный поток-1”, компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в сутки.