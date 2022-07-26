Країни ЄС погодили план економії газу на 15%

Країни Європейського союзу погодили план добровільної економії газу на 15% порівняно із середнім споживанням за останні 5 років з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року. Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

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"Прагнувши підвищити безпеку енергопостачання ЄС, країни-члени сьогодні досягли політичної угоди про добровільне зниження попиту на природний газ на 15% цієї зими. Постанова Ради також передбачає можливість ініціювати «попередження Союзу» про безпеку постачання, і в цьому випадку скорочення попиту на газ стане обов'язковим. Мета зниження попиту на газ заощадити напередодні зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв із постачанням газу з Росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю", - сказано в повідомленні.

Держави-члени погодилися скоротити свій попит на газ на 15% порівняно із середнім споживанням за останні п'ять років, період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року року, із заходами на свій вибір.

Єврорада також визначила деякі винятки та можливості запросити відступ від мети обов'язкового скорочення, щоб відобразити конкретні ситуації держав-членів ЄС.

Крім того, держави-члени, які не підключені до газових мереж інших держав-членів, звільняються від обов'язкових скорочень газу, оскільки вони не зможуть вивільняти значні обсяги трубопровідного газу на користь інших держав-членів. Держави-члени, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою та значною мірою залежать від газу для виробництва електроенергії, також звільнено, щоб уникнути ризику кризи електропостачання.

Держави-члени також погодилися посилити роль Ради Європи в ініціюванні "попередження Союзу". Попередження буде активоване виконавчим рішенням Ради, яке діє на пропозицію Єврокомісії. Єврокомісія вноситиме пропозиції про "попередження Союзу" у разі суттєвого ризику серйозної нестачі газу або виключно високого попиту на газ, або якщо п'ять або більше держав-членів, які оголосили попередження на національному рівні, попросять Єврокомісію про це.

При виборі заходів щодо скорочення попиту держави-члени надаватимуть пріоритет заходам, які не торкнуться захищених клієнтів, таких як домогосподарства, критичні об'єкти інфраструктури, охорона здоров'я та оборона.

Можливі заходи включають скорочення споживання газу в електроенергетичному секторі, заходи щодо заохочення переходу на інший вид палива в промисловості, національні кампанії підвищення обізнаності, цільові зобов'язання щодо скорочення витрат на опалення та ринкові заходи, такі як аукціони між компаніями.

Держави-члени оновлюватимуть свої національні плани дій у надзвичайних ситуаціях, в яких викладаються заходи щодо скорочення попиту, які вони планують, та регулярно звітувати перед Комісією про хід виконання своїх планів.

Рішення буде офіційно ухвалено найближчими днями після технічних змін тексту.

Нагадаємо, Єврокомісія розробила план добровільного скорочення газу на 15% до кінця березня 2023 року.

Нагадаємо також, Російський газовий монополіст "Газпром", заявив, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі "Північний потік-1", компанія має намір зупинити турбіну і знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу.