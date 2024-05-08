Верховна Рада дозволила самофінансування ліквідації збиткових державних підприємств

8 травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт № 9387 , ініційований Фондом державного майна. Цей документ запроваджує механізм самофінансування ліквідації державних підприємств, що дозволить очистити економіку від збиткових та недіючих господарських одиниць без залучення бюджетних коштів.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Очікується, що така міра матиме значний позитивний вплив, звільнивши економіку від баласту, зменшивши фінансовий тягар для бюджету та дозволивши спрямувати ресурси на розвиток перспективних державних компаній.

За його словами, починаючи з 2022 року, в управління Фонду держмайна було передано понад 1200 державних підприємств, довівши їхню загальну кількість до 2100. За результатами проведеного аналізу, 1278 з них попередньо спрямовані на ліквідацію.

Коваль додає, що остаточна кількість буде визначена спеціально створеною робочою групою, оскільки частина підприємств виявилася привабливою для приватизації.

"До цього часу ліквідація існуючих лише "на папері" державних підприємств фактично не здійснювалася, через що проблема набула критичного масштабу", - наголосив він.

Очільник ФДМУ наголосив, що держава не може генерувати збитки, а ліквідація непрацюючих державних підприємств є вагомим кроком у реалізації реформи цього сектору економіки.

"Дякую парламентарям за підтримку цієї вкрай необхідної ініціативи. А також нашим міжнародним партнерам - Transparency International, Європейській ініціативі "Експертиз Франс" (Проєкт Право-Justice) та Світовому банку - за експертну підтримку в реалізації реформи", - написав Коваль.

Додамо, що Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про особливості припинення державних підприємств, які існують тільки на папері та генерують збитки. Таких підприємств, за оцінками Фонду держмайна понад 1200.

Окрім цього, ліквідація дозволить погасити борги підприємств перед держбюджетом та працівниками.

Фонд держмайна розраховує, що завдяки новій процедурі вдасться знайти та продати активи держпідприємств, які не працюють, загальною вартістю щонайменше 140 млн грн.