ФДМУ виставив на продаж науково-дослідний та проектний інститут в Івано-Франківську

Фонд державного майна України оголосив про приватизаційний аукціон з продажу Івано-Франківського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Стартова ціна активу — 2,79 млн грн. Онлайн-торги відбудуться 14 травня в системі "Прозорро.Продажі". Прийом заявок триває до 13 травня включно.

Що відомо про лот

Об'єкт, який виставили на аукціон, розташований у центрі Івано-Франківська, поруч з навчальними закладами, магазинами, спортивними залами, озером та парками. Така локація створює вигідні умови для інвестування. Він знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34.

Інститут має багаторічний досвід у розв'язанні проблем землеустрою, земельного кадастру та охорони земель. З 2003 року він має статус державного підприємства.

До складу єдиного майнового комплексу ДП входять:

адміністративний корпус (1 880,6 м², з них 840,5 м² передано в оренду Держгеокадастру);

5 од. автотранспорту;

553 од. рухомого майна (обладнання, меблі тощо);

команда з 30 фахівців.

Станом на 01.01.2024 підприємство не має заборгованості по заробітній платі та перед бюджетом.

"Приватизація ДП "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" — це можливість інвестувати в унікальний актив з потужним науковим потенціалом та вигідним розташуванням", - зазначив Коваль.

За І квартал держбюджет отримав від приватизації 650 млн грн

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Нагадаємо, торік у листопаді Фонд держмайна спрогнозував, що загалом від продажу обʼєктів приватизації у 2024 році до бюджету має надійти 4 мільярди гривень. Серед топових пропозицій фонд називав Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив); ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, готель "Україна", ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив), ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну), Уманський лікеро-горілчаний завод.