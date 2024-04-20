Будівлю колишнього Інституту зернових культур продали у 16,5 тисяч разів дорожче від стартової ціни

Комплекс будівель у Дніпропетровській області в ході приватизаційного аукціону продали за 22 мільйони гривень – у 16,5 тисяч разів дорожче від стартової ціни.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

"8 успішних аукціонів на 28,5 мільйона гривень. Такий результат у Фонду держмайна цього тижня", - розповів Коваль.

За його словами, найдорожчим лотом став комплекс будівель у Дніпропетровській області, проданий за 22 млн грн. За лот змагались 8 учасників, а фінальна вартість активу збільшилась у понад 16,5 тисяч разів.

За даними Prozorro.Продажі, йдеться про комплекс у складі адміністративного корпусу і двох лабораторних корпусів Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України розташований на вул. Академіка Павлова (Дніпровська), 1, у селищі Горького під Дніпром.

Переможцем аукціону став Євген Біжко. Він директор зареєстрованого в Києві ТОВ "Менора Трейд", яке займається гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Кінцевий бенефіціарний власник та засновник компанії – Максим Кірпа.

За перший квартал держбюджет поповнився 650 млн грн від приватизації

За інформацією від голови ФДМУ Коваля, за результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень. Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

У Фонді держмайна також повідомили, що з оренди за перший квартал бюджет вже отримав понад 208 мільйонів гривень, тоді як площа нового орендованого майна становила 196 тисяч квадратних метрів. За кількістю зданих в оренду квадратних метрів лідирують регіональні відділення ФДМУ у Львівській, Закарпатській, Волинській, Полтавській і Сумській областях.

У листопаді 2023 року Фонд держмайна спрогнозував, що загалом від продажу обʼєктів приватизації у 2024 році до бюджету має надійти 4 мільярди гривень. Серед топових пропозицій фонд називав Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив); ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, готель "Україна", ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив), ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну), Уманський лікеро-горілчаний завод.