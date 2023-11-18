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Прогнози все менші: в Фонді держмайна розповіли, скільки коштів принесе приватизація у 2024-му
Від продажу обʼєктів приватизації у 2024 році до бюджету України має надійти 4 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна.
Топовими пропозиціями на наступний рік Фонд називає:
- Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);
- Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);
- ПАТ "Центренерго";
- Одеський припортовий завод;
- готель "Україна";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);
- ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);
- Уманський лікеро-горілчаний завод.
Протягом наступного року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.
Приватизація-2023: очікування й реальність
У 2021 році держбюджет України отримав 5,1 млрд грн від приватизації. Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявляв, що це був рекорд із надходжень протягом десяти років.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На 2022-й було встановлено планку в 8 млрд грн, однак на тлі повномасштабної війни й призупинення приватизації по факту було отримано 1,7 млрд гривень.
Що стосується поточного року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 млрд грн, тобто на 2 млрд більше ніж очікується у 2024-му.
За 10 місяців 2023-го аукціони з продажу об’єктів малої приватизації принесли майже 3 млрд грн (закон про відновлення великої приватизації президент України Володимир Зеленський підписав у червні, однак вона досі не перезапущена).
Крім цих грошей, держава отримала ПДВ в розмірі 0,5 млрд грн та погашення накопичених боргів новими власниками.
Станом на початок листопада передбачалося, що до кінця року буде проведено аукціони щодо ще 188 об'єктів.