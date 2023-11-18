Прогнози все менші: в Фонді держмайна розповіли, скільки коштів принесе приватизація у 2024-му

Від продажу обʼєктів приватизації у 2024 році до бюджету України має надійти 4 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна.

Топовими пропозиціями на наступний рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом наступного року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Приватизація-2023: очікування й реальність

У 2021 році держбюджет України отримав 5,1 млрд грн від приватизації. Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявляв, що це був рекорд із надходжень протягом десяти років.

На 2022-й було встановлено планку в 8 млрд грн, однак на тлі повномасштабної війни й призупинення приватизації по факту було отримано 1,7 млрд гривень.

Що стосується поточного року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 млрд грн, тобто на 2 млрд більше ніж очікується у 2024-му.

За 10 місяців 2023-го аукціони з продажу об’єктів малої приватизації принесли майже 3 млрд грн (закон про відновлення великої приватизації президент України Володимир Зеленський підписав у червні, однак вона досі не перезапущена).

Крім цих грошей, держава отримала ПДВ в розмірі 0,5 млрд грн та погашення накопичених боргів новими власниками.

Станом на початок листопада передбачалося, що до кінця року буде проведено аукціони щодо ще 188 об'єктів.