До кінця року Фонд держмайна виставить на приватизацію ще майже 200 об'єктів

До кінця 2023 року Фонд державного майна України планує провести аукціони малої приватизації через систему Prozorro. Продаж буде стосуватися ще 188 об'єктів. Основною метою приватизації є підвищення надходжень до державного бюджету через приватизацію.

Про це повідомляється у Фонді державного майна України.

В.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин наголосив на тому, що приватизація сприяє розвитку підприємництва, привертає інвестиції, сприяє створенню нових робочих місць та збільшенню податкових надходжень. Він підкреслив, що цей процес є ключовим для створення відкритої та інноваційної економіки України.

Серед активів, які ФДМУ планує виставити на аукціони, є такі об'єкти, як Зарубинський спиртзавод (балансова вартість 245,4 млн грн), Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів (52,2 млн грн), Бджільнянський спиртзавод (68,2 млн грн) і багато інших. Загальна балансова вартість цих 188 об'єктів оцінюється в понад 1,36 мільярда гривень.

З початку 2023 року ФДМУ вже успішно провів 335 аукціонів через систему Prozorro. В цих аукціонах взяли участь 1725 потенційних інвесторів, і в середньому було 5,15 учасників на кожному аукціоні. Загалом, у поточному році від приватизації державних активів до державного бюджету надійшло майже 2,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спростив процедуру передачі корпоративних прав держави уповноваженим органам управління, скоротивши перелік документів, які повинні були надавати збиткові суб'єкти господарювання, що передаються у сферу управління Фонду державного майна та підлягають ліквідації.

Зазначимо, за 9 місяців 2023 року державний бюджет одержав від приватизації 2,7 млрд грн. Це непогана підмога для посилення обороноздатності України. Кабмін обіцяє розблокувати ще й велику приватизацію. Але чи станеться це до скасування воєнного стану – невідомо.