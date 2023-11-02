До конца года Фонд госимущества выставит на приватизацию еще около 200 объектов

До конца 2023 года Фонд государственного имущества Украины планирует провести аукционы малой приватизации через систему Prozorro. Продажа будет относиться еще к 188 объектам. Основной целью приватизации является повышение поступлений в государственный бюджет через приватизацию.

Об этом сообщается в Фонде и государственном имуществе Украины.

И.о. главы ФГИУ Александр Федоришин отметил, что приватизация способствует развитию предпринимательства, привлекает инвестиции, способствует созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений. Он подчеркнул, что этот процесс является ключевым для создания открытой и инновационной экономики Украины.

Среди активов, которые ФГИУ планирует выставить на аукционы, есть такие объекты, как Зарубинский спиртзавод (балансовая стоимость 245,4 млн грн), Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов (52,2 млн грн), Пчеловодский спиртзавод (68,2 млн грн) ) и много других. Общая балансовая стоимость этих 188 объектов оценивается более чем в 1,36 миллиарда гривен.

С начала 2023 года ФГИ уже успешно провел 335 аукционов через систему Prozorro. В этих аукционах приняло участие 1725 потенциальных инвесторов, и в среднем было 5,15 участников на каждом аукционе. В текущем году от приватизации государственных активов в государственный бюджет поступило почти 2,7 миллиарда гривен.

Напомним, Кабинет министров Украины упростил процедуру передачи корпоративных прав государства уполномоченным органам управления, сократив перечень документов, которые должны были предоставлять убыточные хозяйствующие субъекты, которые передаются в сферу управления Фонда государственного имущества и подлежат ликвидации.

Отметим, за 9 месяцев 2023 года государственный бюджет получил от приватизации 2,7 млрд грн. Это неплохое подспорье для усиления обороноспособности Украины. Кабмин обещает разблокировать еще большую приватизацию. Но случится ли это до отмены военного положения – неизвестно.