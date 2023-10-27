Кабмин упростил процедуру передачи на приватизацию убыточных предприятий

Кабинет министров Украины упростил процедуру передачи корпоративных прав государства уполномоченным органам управления, сократив перечень документов, которые должны были предоставлять убыточные хозяйствующие субъекты, которые передаются в сферу управления Фонда государственного имущества и подлежат ликвидации.

Об этом пишет Министерство экономики.

Согласно сообщению, также были обособлены юридические лица, имеющие нерегулярную регистрацию выпуска акций, или акции которых не были зарегистрированы на счетах депозитарных учреждений и собственников.

Отмечено, что около сотни стратегических предприятий должно остаться в государственной собственности, а все остальные должны быть приватизированы или ликвидированы.

В Минэкономики отметили, что принятое постановление будет способствовать унификации процесса передачи ФГИ хозяйствующих субъектов, чьи акции не оформлены в соответствии с законодательством, и позволит Фонду эффективно управлять корпоративными правами государства в таких субъектах.

Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев подчеркнул, что это решение вписывается в стратегию правительства по оптимизации государственной собственности, призванной ускорить процесс передачи государственных предприятий в ФГИ для дальнейшей приватизации или ликвидации.

Отметим, что за 9 месяцев 2023 года государственный бюджет получил от приватизации 2,7 млрд грн. Это неплохое подспорье для усиления обороноспособности Украины. Кабмин обещает разблокировать еще большую приватизацию. Но случится ли это до отмены военного положения – неизвестно.

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок проведения электронных аукционов в рамках крупной приватизации. Принятые нормы должны усовершенствовать проведение онлайн-торгов, чтобы уменьшить количество неблагополучных участников, срывающих аукционы по продаже госимущества.