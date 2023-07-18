Відновлення великої приватизації. Уряд змінив порядок проведення аукціонів

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення електронних аукціонів в рамках великої приватизації. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Для розвитку та відновлення нашої економіки продовжуємо реформу приватизації. У планах – розпочати також велику приватизацію. Сьогодні вдосконалюємо порядок проведення електронних аукціонів. Велика приватизація буде відкритою, конкурентною та виграшною для всіх сторін: для держави, для бізнесу і для працівників", – висловився він.

У пресслужбі Мінекономіки зазначили, що уряд ухвалив технічні зміни, які були необхідні для старту процесу великої приватизації через систему "Prozorro. Продажі".

Як пояснив заступник міністра економіки України Олексій Соболєв, зміни стосуються вимог до електронних ринків, які мають право працювати з великою приватизацією. Наразі в "Prozorro. Продажі" акредитовано понад 40 таких маркетплейсів, однак працювати з великою приватизацією зможуть лише ті, які будуть відповідати вимогам.

Крім того, ухвалені норми мають вдосконалити проведення онлайн-торгів із малої приватизації, щоб зменшити кількість недоброчесних учасників, які зривають аукціони з продажу держмайна.

Передбачається, що учасник електронного аукціону, який зайняв друге місце за підсумками торгів, не матиме права відмовитися від очікування рішення щодо першого переможця. У випадку, якщо недоброчесні учасники торгів, які посіли перше або друге місця відмовлятимуться від сплати суми за актив, державний бюджет отримуватиме гарантійні внески обох учасників – майже 40% від стартової ціни обʼєкта.

Велика приватизація: які плани влади

Приватизація в Україні була призупинена після початку повномасштабної війни. Однак у вересні 2022 року приватизацію малих об'єктів держвласності перезапустили (вартість такого майна не перевищує 250 млн гривень).

Навесні 2023-го премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що велику приватизацію планують відновити у поточному році, щоб стимулювати інвестиції. При цьому більшість державних підприємств хочуть передати до сфери управління Фонду держмайна. Після аналізу діяльності фірм вони будуть або приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку.

Загалом у 2023 році Фонд хоче залучити від приватизації 6 млрд гривень.

Одним із нововведень великої приватизації буде переведення продажу відповідних об'єктів у систему Prozorro.