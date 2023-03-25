Шмигаль заявив про плани відновити велику приватизацію цьогоріч

Уряд і Фонд державного майна України планують відновити велику приватизацію у 2023 році, щоб стимулювати інвестиції. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому більшість державних підприємств планується передати до сфери управління Фонду. Після аналізу діяльності фірм вони будуть або приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку.

Також Шмигаль розповів, що на поточний рік заплановано:

прискорення ліквідації неспроможних підприємств;

оновлення переліку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації;

розробку стратегії управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб;

оптимізацію структури Фонду держмайна.

Нагадаємо, що приватизацію в Україні призупинили після початку повномасштабної війни.

У вересні 2022 року було перезапущено приватизацію малих об'єктів держвласності. У 2023 році Фонд держмайна запланував залучити від приватизації 6 млрд гривень.