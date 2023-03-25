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Шмыгаль заявил о планах возобновить большую приватизацию в этом году
Правительство и Фонд государственного имущества Украины планируют возобновить большую приватизацию в 2023 году, чтобы стимулировать инвестиции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом большинство государственных предприятий планируется передать в сферу управления Фонда. После анализа деятельности фирм они будут либо приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
Также Шмыгаль рассказал, что на текущий год запланировано:
- ускорение ликвидации несостоятельных компаний;
- обновление перечня стратегических предприятий, не подлежащих приватизации;
- разработку стратегии управления предприятиями, конфискованных у подсанкционных лиц;
- оптимизацию структуры Фонда госимущества.
Напомним, что приватизацию в Украине приостановили после начала полномасштабной войны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В сентябре 2022 года была перезапущена приватизация малых объектов госсобственности. В 2023 году Фонд госимущества запланировал привлечь от приватизации 6 млрд гривен.