Шмыгаль заявил о планах возобновить большую приватизацию в этом году

Правительство и Фонд государственного имущества Украины планируют возобновить большую приватизацию в 2023 году, чтобы стимулировать инвестиции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом большинство государственных предприятий планируется передать в сферу управления Фонда. После анализа деятельности фирм они будут либо приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Также Шмыгаль рассказал, что на текущий год запланировано:

ускорение ликвидации несостоятельных компаний;

обновление перечня стратегических предприятий, не подлежащих приватизации;

разработку стратегии управления предприятиями, конфискованных у подсанкционных лиц;

оптимизацию структуры Фонда госимущества.

Напомним, что приватизацию в Украине приостановили после начала полномасштабной войны.

В сентябре 2022 года была перезапущена приватизация малых объектов госсобственности. В 2023 году Фонд госимущества запланировал привлечь от приватизации 6 млрд гривен.