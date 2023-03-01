- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Санкционные активы уйдут с молотка. Как ФГИ будет продавать конфискованное имущество россиян
Уже в марте на Prozorro могут появиться первые лоты из российских активов, которые взысканы в доход государства. Их продажа может принести госбюджету миллионы и даже миллиарды, которые будут направлены на восстановление Украины.
Как сообщило Бюро экономической безопасности, в течение 2022 года наложен арест на активы и объекты права собственности Российской Федерации и Беларуси совокупной стоимостью около 41 млрд грн.
Следующим шагом в отношении этих активов станет их окончательная и бесповоротная передача украинскому государству. Правда, процесс это небыстрый и сопряжен он с судебными тяжбами. Потому что пока не завершатся суды, государство не сможет распоряжаться бывшим имуществом россиян по своему усмотрению. Продавать или сдавать в аренду.
Тем не менее, часть активов РФ Украина уже полностью национализировала. Вернее, если говорить юридически правильным языком, эти активы взысканы в доход государства. А Верховная Рада вместе с Кабинетом Министров подготовили законодательное поле для того, чтобы "конфискат" попал в руки новых собственников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, правительство в феврале приняло постановление № 125, которое регулирует вопросы продажи объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов, принудительно изъятых в соответствии с законом № 2116-IX.
Почти как приватизация, но с нюансами
Когда Кабмин принимал упомянутое постановление, Денис Шмыгаль объяснил, что конфискованы и арестованы сотни объектов. Но многие из них физически простаивают. "Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества", – заявил Шмыгаль.
Премьер объяснил, что будут проводиться открытые аукционы, в которых сможет участвовать украинский или иностранный бизнес. Все вырученные средства будут направлены на восстановление Украины – ее энергосистемы, жилья, инфраструктуры, на разминирование и т.д.
Согласно постановлению № 125:
- заниматься реализацией российских активов будет Фонд государственного имущества;
-
аукционы будут проходить на онлайн-платформе Prozorro;
-
сам механизм продажи будет таким же, как и процедура малой приватизации.
Проще говоря, ФГИ выставляет актив на продажу, собирает заявки от потенциальных покупателей и в назначенную дату проводит торги. Победителем становится тот участник аукциона, который предложит наилучшую цену.
Опять-таки, если отталкиваться от приватизационных процедур, то с даты размещения лота и до даты аукциона проходит 20 дней. После торгов покупатель обязан в течение 25 дней произвести оплату и заключить договор, чтобы стать полноправным собственником актива.
Причем, в отличие от приватизации, за счет которой наполняется доходная часть бюджета, деньги, полученные от продажи конфискованных активов, будут попадать в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.
"Такие торги не должны отличаться от продажи обычных активов, за исключением того, что средства, полученные от продажи (принудительно изъятых объектов права собственности РФ и ее резидентов – ред.), зачисляются в государственный бюджет Украины и направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", – говорит Игорь Чудовский, управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".
Заводы, исследовательские институты и квартиры в Крыму
По данным Министерства юстиции, которые обнародовало агентство "Интерфакс Украина", начиная с 24 февраля 2022 года украинское государство конфисковало активы 13 россиян, которые находятся под санкциями. Опять-таки, повторимся, что еще не все активы признаны собственностью украинского государства, по многим идут соответствующие процессы.
Возвращаясь к активам, которые уже зачислены в доход государства, то это:
- предприятия российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, которые Кабмин 9 декабря 2022 года передал в управление ФГИ на основании решения Высшего антикоррупционного суда. ВАКС 1 сентября 2022 года взыскал в доход украинского государства 17 объектов недвижимости и корпоративные права в уставных капиталах 5 компаний, одним из собственников которых был Евтушенков. В числе этих компаний ООО "Электрозавод-ВИТ", ООО "ИТМ-Украина", ООО «Смарт Диджитал Солюшнс», ООО «Научно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис», АО «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»;
-
предприятия ООО "ВСМПО Титан Украина", ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", ООО «Тай-Минералс», ООО «Инвестагро», владельцем которых являлся российский бизнесмен Михаил Шелков. Высший антикоррупционный суд принял решения о взыскании этих предприятий в январе-феврале 2023 года;
-
активы, принадлежавшие ректору Белгородского государственного национального исследовательского университета Олегу Полухину. Это квартира площадью 324,5 кв м и 25% в капитале ООО "СТАВ-2003". Оба объекта находятся в Крыму, в Евпатории. Они также переданы ФГИ на основании решения ВАКС, которое принято 7 декабря 2022 года;
-
активы, владельцем которых был ректор Московского государственного института международных отношений (университета) МИД РФ Анатолий Торкунов. Это квартира площадью 114,5 кв м и нежилое помещение площадью 19,1 кв м в Ялте (Крым), которые были взысканы в доход государства решением Высшего антикоррупционного суда от 12 декабря 2022 года.
Что дальше? Теперь ФГИ будет заниматься продажей упомянутых предприятий, квартир и прочего имущества, либо же сдавать их в аренду. Когда именно это произойдет – Фонд не уточняет. Хотя необходимая нормативно-правовая база готова. По информации delo.ua, первые активы появятся на Prozorro в марте.
АРМА сходит с дистанции
Еще один шаг, который должен усилить работу с санкционными активами – это грядущая ликвидация Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, оно же АРМА.
Идею расформировать АРМА и полностью передать управление конфискованными активами Фонду госимущества озвучил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. И это действительно произойдет, вопрос лишь времени.
АРМА получает активы по уголовным производствам, в рамках которых производят аресты силовые структуры. Это СБУ, Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственное бюро расследований (ГБР). После этого АРМА осуществляет управление активами, в том числе, выставляет их на продажу. Еще по состоянию на начало осени 2022 года АРМА аккумулировало в результате конфискации активы на сумму порядка 1,5 млрд долл.
Упразднение агентства приведет к тому, что все взысканные российские активы будут попадать в ФГИ, который займется продаже или поиском арендаторов. Насколько это будет эффективно – покажет время. В любом случае, грамотная и системная работа с санкционными активами дает возможность компенсировать хотя бы часть убытков, которые нанесла военная агрессия Украине и ее экономике.