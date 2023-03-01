Санкционные активы уйдут с молотка. Как ФГИ будет продавать конфискованное имущество россиян

Уже в марте на Prozorro могут появиться первые лоты из российских активов, которые взысканы в доход государства. Их продажа может принести госбюджету миллионы и даже миллиарды, которые будут направлены на восстановление Украины.

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Как сообщило Бюро экономической безопасности, в течение 2022 года наложен арест на активы и объекты права собственности Российской Федерации и Беларуси совокупной стоимостью около 41 млрд грн.

Следующим шагом в отношении этих активов станет их окончательная и бесповоротная передача украинскому государству. Правда, процесс это небыстрый и сопряжен он с судебными тяжбами. Потому что пока не завершатся суды, государство не сможет распоряжаться бывшим имуществом россиян по своему усмотрению. Продавать или сдавать в аренду.

Тем не менее, часть активов РФ Украина уже полностью национализировала. Вернее, если говорить юридически правильным языком, эти активы взысканы в доход государства. А Верховная Рада вместе с Кабинетом Министров подготовили законодательное поле для того, чтобы "конфискат" попал в руки новых собственников.

В частности, правительство в феврале приняло постановление № 125, которое регулирует вопросы продажи объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов, принудительно изъятых в соответствии с законом № 2116-IX.

Почти как приватизация, но с нюансами

Когда Кабмин принимал упомянутое постановление, Денис Шмыгаль объяснил, что конфискованы и арестованы сотни объектов. Но многие из них физически простаивают. "Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества", – заявил Шмыгаль.

Премьер объяснил, что будут проводиться открытые аукционы, в которых сможет участвовать украинский или иностранный бизнес. Все вырученные средства будут направлены на восстановление Украины – ее энергосистемы, жилья, инфраструктуры, на разминирование и т.д.

Согласно постановлению № 125:

заниматься реализацией российских активов будет Фонд государственного имущества; аукционы будут проходить на онлайн-платформе Prozorro;

сам механизм продажи будет таким же, как и процедура малой приватизации.



Проще говоря, ФГИ выставляет актив на продажу, собирает заявки от потенциальных покупателей и в назначенную дату проводит торги. Победителем становится тот участник аукциона, который предложит наилучшую цену.

Для определения стоимости активов, скорее всего, будет применяться приватизационное законодательство, поскольку другие альтернативы на нормативном уровне не предусмотрены. Стартовая стоимость объектов приватизации устанавливается на уровне балансовой стоимости. Это норма закона. Андрей Пидгайный партнер юридической компании Arzinger

Опять-таки, если отталкиваться от приватизационных процедур, то с даты размещения лота и до даты аукциона проходит 20 дней. После торгов покупатель обязан в течение 25 дней произвести оплату и заключить договор, чтобы стать полноправным собственником актива.

Причем, в отличие от приватизации, за счет которой наполняется доходная часть бюджета, деньги, полученные от продажи конфискованных активов, будут попадать в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

"Такие торги не должны отличаться от продажи обычных активов, за исключением того, что средства, полученные от продажи (принудительно изъятых объектов права собственности РФ и ее резидентов – ред.), зачисляются в государственный бюджет Украины и направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", – говорит Игорь Чудовский, управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".

Заводы, исследовательские институты и квартиры в Крыму

По данным Министерства юстиции, которые обнародовало агентство "Интерфакс Украина", начиная с 24 февраля 2022 года украинское государство конфисковало активы 13 россиян, которые находятся под санкциями. Опять-таки, повторимся, что еще не все активы признаны собственностью украинского государства, по многим идут соответствующие процессы.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принимает решение о применении санкций посредством блокирования активов. Решение СНБО вводится действие указом президента. После этого Министерство юстиции обращается в Высший антикоррупционный суд с заявлением о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Решение суда вступает в силу, и Кабинет Министров определяет субъекта, порядок и способ взыскания актива. Виталий Сокуренко адвокат адвокатского объединения Legal Strategy

Возвращаясь к активам, которые уже зачислены в доход государства, то это:

предприятия российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, которые Кабмин 9 декабря 2022 года передал в управление ФГИ на основании решения Высшего антикоррупционного суда. ВАКС 1 сентября 2022 года взыскал в доход украинского государства 17 объектов недвижимости и корпоративные права в уставных капиталах 5 компаний, одним из собственников которых был Евтушенков. В числе этих компаний ООО "Электрозавод-ВИТ", ООО "ИТМ-Украина", ООО «Смарт Диджитал Солюшнс», ООО «Научно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис», АО «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»;

предприятия ООО "ВСМПО Титан Украина", ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", ООО «Тай-Минералс», ООО «Инвестагро»‎, владельцем которых являлся российский бизнесмен Михаил Шелков. Высший антикоррупционный суд принял решения о взыскании этих предприятий в январе-феврале 2023 года;



активы, принадлежавшие ректору Белгородского государственного национального исследовательского университета Олегу Полухину. Это квартира площадью 324,5 кв м и 25% в капитале ООО "СТАВ-2003". Оба объекта находятся в Крыму, в Евпатории. Они также переданы ФГИ на основании решения ВАКС, которое принято 7 декабря 2022 года;



активы, владельцем которых был ректор Московского государственного института международных отношений (университета) МИД РФ Анатолий Торкунов. Это квартира площадью 114,5 кв м и нежилое помещение площадью 19,1 кв м в Ялте (Крым), которые были взысканы в доход государства решением Высшего антикоррупционного суда от 12 декабря 2022 года.



Что дальше? Теперь ФГИ будет заниматься продажей упомянутых предприятий, квартир и прочего имущества, либо же сдавать их в аренду. Когда именно это произойдет – Фонд не уточняет. Хотя необходимая нормативно-правовая база готова. По информации delo.ua, первые активы появятся на Prozorro в марте.

АРМА сходит с дистанции

Еще один шаг, который должен усилить работу с санкционными активами – это грядущая ликвидация Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, оно же АРМА.

Идею расформировать АРМА и полностью передать управление конфискованными активами Фонду госимущества озвучил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. И это действительно произойдет, вопрос лишь времени.

У нас накопилось очень много вопросов к АРМА, в частности к прозрачности деятельности этой структуры. Соответственно, было принято политическое решение о ликвидации агентства. Думаю, внесение необходимых поправок в законодательство займет 2-3 месяца. Функции АРМА будут переданы ФГИ. Даниил Гетманцев глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике

АРМА получает активы по уголовным производствам, в рамках которых производят аресты силовые структуры. Это СБУ, Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственное бюро расследований (ГБР). После этого АРМА осуществляет управление активами, в том числе, выставляет их на продажу. Еще по состоянию на начало осени 2022 года АРМА аккумулировало в результате конфискации активы на сумму порядка 1,5 млрд долл.

Упразднение агентства приведет к тому, что все взысканные российские активы будут попадать в ФГИ, который займется продаже или поиском арендаторов. Насколько это будет эффективно – покажет время. В любом случае, грамотная и системная работа с санкционными активами дает возможность компенсировать хотя бы часть убытков, которые нанесла военная агрессия Украине и ее экономике.