Зеленский ввел санкции против компаний и лиц, которые помогают РФ перевозить оружие и военных

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против 185 юридических и физических лиц, которые страна-агрессор РФ использует для перевозки по железной дороге оккупантов и военной техники.

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Соответствующий Указ, подписанный президентом, появился на сайте главы государства в субботу, 28 января.

"Я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, используемых государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаниях и лицах", - заявил Зеленский.

По его словам, их активы в Украине блокируются, имущество будет использоваться для обороны.

Президент добавил, что украинские власти будут работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами.

В перечне всего 185 физических и юридических лиц, причастных к перевозке российской военной техники и личного состава оккупационной армии РФ.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против экс-нардепа Вадима Новинского, настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла и других представителей УПЦ МП.