- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Зеленський ввів санкції проти компаній та осіб, які РФ використовує для перевезення зброї та військових
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти 185 юридичних та фізичних осіб, яких країна-агресор РФ використовує для перевезення залізницею окупантів та військової техніки.
Відповідний указ, підписаний президентом, з’явився на сайті глави держави у суботу, 28 січня.
"Я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Йдеться про 185 компаній та осіб", - заявив Зеленський.
За його словами, їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використовуватися для оборони.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Президент додав, що українська влада буде працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами.
У переліку загалом 185 фізичних та юридичних осіб, які причетні до перевезення російської військової техніки та особового складу окупаційної армії РФ.
Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти екс-нардепа Вадима Новинського, настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла та інших представників УПЦ МП.