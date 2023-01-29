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Зеленський ввів санкції проти компаній та осіб, які РФ використовує для перевезення зброї та військових

Зеленський ввів санкції проти компаній та осіб, які РФ використовує для перевезення зброї та військових

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони  щодо санкцій проти 185 юридичних та фізичних осіб, яких країна-агресор РФ використовує для перевезення залізницею окупантів та військової техніки.

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Відповідний указ, підписаний президентом, з’явився на сайті глави держави у суботу, 28 січня.

"Я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Йдеться про 185 компаній та осіб", - заявив Зеленський.

За його словами, їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використовуватися для оборони. 

Президент  додав, що українська влада буде працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами.

У переліку загалом 185 фізичних та юридичних осіб, які причетні до перевезення російської військової техніки та особового складу окупаційної армії РФ.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти екс-нардепа Вадима Новинського, настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла та інших представників УПЦ МП.

Автор:
Світлана Манько